پروژه تصفیه فاضلاب جزیره خارگ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز رئیس پایانه نفتی خارگ عصر یکشنبه در آیین افتتاح این پروژه در اظهار کرد: پروژه تصفیه فاضلاب منازل سازمانی شرکت نفت در زمینی با متراژ ۶۳۰ متر با اعتبار بالغ بر ۳ میلیارد ریال عصر امروز افتتاح شد.

وی در مورد اهداف این پروژه گفت: طرح جمع آوری، انتقال، دفع و تصفیه فاضلاب خانگی منازل سازمانی شرکت نفت به منظور ارتقای سطح زیست محیطی، جلوگیری از آلودگی منابع آب و تغذیه سفره‌ای آب زیرزمینی به اجرا درآمده است.

همچنین طرح تصفیه خانه فاضلاب منازل سازمانی شرکت حدود ۶۰۰ منزل را تحت پوشش خود قرار داده و بیش از ۴۵۰ متر مکعب در روز تصفیه انجام خواهد داد.