  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۹

به مناسبت هفته دولت؛

پروژه تصفیه فاضلاب جزیره خارگ افتتاح شد

پروژه تصفیه فاضلاب جزیره خارگ افتتاح شد

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان، پروژه تصفیه فاضلاب منازل سازمانی شرکت نفت جزیره خارگ افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز رئیس پایانه نفتی خارگ عصر یکشنبه در آیین افتتاح این پروژه در اظهار کرد: پروژه تصفیه فاضلاب منازل سازمانی شرکت نفت در زمینی با متراژ ۶۳۰ متر با اعتبار بالغ بر ۳ میلیارد ریال عصر امروز افتتاح شد.

وی در مورد اهداف این پروژه گفت: طرح جمع آوری، انتقال، دفع و تصفیه فاضلاب خانگی منازل سازمانی شرکت نفت  به منظور ارتقای سطح زیست محیطی، جلوگیری از آلودگی منابع آب و تغذیه سفره‌ای آب زیرزمینی به اجرا درآمده است.

همچنین طرح تصفیه خانه فاضلاب منازل سازمانی شرکت حدود ۶۰۰ منزل را تحت پوشش خود قرار داده و بیش از ۴۵۰ متر مکعب در روز تصفیه انجام خواهد داد.

کد مطلب 3754888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها