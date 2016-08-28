«محمد بن سلمان» با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع این کشور در آغاز سفر آسیایی خود به کشورهای پاکستان، چین و ژاپن روز یکشنبه با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

خبرگزاری عربستان اعلام کرد که دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه و راه های تقویت آن در زمینه های مختلف و همچنین تحولات اوضاع در سطح بین الملل و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتنی است که «محمد بن سلمان» روز یکشنبه سفر آسیایی خود به کشورهای پاکستان، چین و ژاپن را آغاز کرد. وی در این سفر ریاست هیات سعودی در نشست گروه بیست را که ماه آینده میلادی در چین برگزار می شود برعهده خواهد داشت.

بنا بر بیانیه دیوان پادشاهی سعودی که خبرگزاری عربستان آن را منتشر کرد جانشین ولیعهد سعودی ریاست هیات این کشور در نشست گروه بیست را که ۴ و ۵ سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهریور) در چین برگزار می شود، عهده دار خواهد بود.

در این بیانیه به زمان پایان سفر آسیایی جانشین ولیعهد سعودی اشاره ای نشده است.