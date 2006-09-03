به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، كوفي عنان در آخرين مرحله از سفر دو روزه خود به تهران ظهر امروز در يك كنفرانس خبري مشترك با منوچهر متكي وزير امور خارجه ، به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وي در اين كنقرانس خبري كه با دو ساعت تاخير انجام شد ، ضمن توضيح اينكه طولاني شدن مذاكراتش با رئيس جمهور دليل اين تاخير بوده است، از ميزباني وي تشكر كرد و گفتگو در خصوص قطعنامه 1701 اجراي آن و نحوه مستحكم تر نمودن آتش بس در لبنان را از جمله محورهاي مذاكرات خود با مقامات ايران خواند.

عنان گفت: در تهران بررسي كرديم كه چگونه مي شود صلح را نه تنها در لبنان بلكه در كل منطقه از جمله سوريه و فلسطين برقرار نمائيم.

وي با اشاره به اينكه در اين سفر با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، منوچهر متكي وزير امور خارجه، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و كمال خرازي رئيس شوراي راهبردي سياست خارجي گفتگو كرده است، خبرداد: دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در ملاقات با وي اعلام كرده است كه از قطعنامه 1701 شوراي امنيت حمايت مي كند و تقاضا كرد كه سازمان ملل در حفظ تماميت ارضي لبنان و استقلال اين كشور كوشا باشد.

به گفته كوفي عنان،‌‌ رئيس جمهورايران همچنين از همكاري در تلاش جمعي براي باز سازي لبنان خبرداده است.

كوفي عنان گفت: اينها دستاوردهاي بزرگي هستند و ايران به عنوان يكي از نقش آفرينان بزرگ منطقه اي نقش مهمي ايفا خواهد كرد و من تضمين لازم را در اين خصوص دريافت كرده ام.

دبير كل سازمان ملل متحد در خصوص مباحث هسته اي جمهوري اسلامي ايران گفت: ايران مصمم است مذاكره كند اما قبول نمي كند غني سازي را قبل از مذاكرات تعليق نمايد.

وي ابراز اميدواري كرد جلسه ديدار خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص راهكارهاي موضوع هسته اي راهگشا باشد.

دبير كل سازمان ملل متحد در ادامه افزود: موضوع بعدي كه مايه نگراني بود نمايشگاه كاريكاتور هاي هولوكاست است.

وي با اشاره به جنجال جهاني در پي كاريكاتورهاي دانماركي در توهين به پيامبر اسلام ، گفت: همه حق آزادي بيان را داريم اما بايد با دقت از اين حق استفاده كرد.

عنان ادامه داد: هولوكاست يك اتفاق تاريخي و غير قابل انكار است، بنابراين بايد آن را قبول كنيم و به بچه ها آموزش دهيم كه چه اتفاقي افتاده است تا تكرار نشود.

وي گفت: بايد مراقب باشيم كه الفاظمان زيانبار نباشد، احساسات ديگران را جريحه دار نكند و مجوزي براي خشونت نباشد.

بنا بر اين گزارش؛ وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز تاكيد كرد: در ديدار خود با كوفي عنان از وي خواسته است تا براي بازگشت آرامش به لبنان تلاش كند تا تهديد هوايي، دريايي و زميني و محاصره لبنان هرچه سريعتر متوقف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متكي در كنفرانس خبري مشترك با كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در تهران با اشاره به اينكه دبير كل سازمان ملل متحد براساس دعوت جمهوري اسلامي ايران به تهران آمده است، مسائل منطقه اي از جمله بحران اخير لبنان، مسئله فلسطين و ساير مسائل خاور ميانه همچنين روابط بين جمهوري اسلامي ايران با سازمان ملل متحد و بحث هسته اي ايران را از محورهاي مذاكرات خود با كوفي عنان بر شمرد.

متكي گفت: كه در اين ديدار ضمن انتقاد از تلاش هاي حمايت گرانه آمريكا در جلوگيري از هر گونه ابتكار و تصويب قطعنامه شوراي امنيت براي آتش بس در لبنان، جمهوري اسلامي ايران آمادگي براي همكاري با سازمان ملل و بازگشت آرامش به لبنان و مرزهاي اين كشور اعلام كرده است و اميدوار است استقرار نيروهاي يونيسل و نيروهاي لبناني عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي را تسريع كند.

متكي اعلام كرد در اين ديدار از كوفي عنان خواسته است تا براي بازگشت آرامش به لبنان تهديد هوايي، دريايي و زميني و محاصره لبنان هرچه سريعتر متوقف شود.

به گفته وزير امور خارجه ايران از تلاش هاي سازمان ملل براي معاوضه اسراي لبناني با دو سرباز اسرائيلي حمايت مي كند و آنرا اقدامي انسان دوستانه مي داند.

متكي گفت: در اين سفر آقاي عنان از نزديك با مواضع صريح و روشن جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي آشنايي پيدا كرده اند و پاسخ منطقي جمهوري اسلامي ايران به بسته پيشنهادي 1+5 كه نسخه اي از آن پيش تر به آقاي دبير كل هم داده شده است بايد زمينه ها را براي برداشتن گام هاي مناسب بعدي هموار كند.

وي افزود: در راه حل موضوع هسته اي ايران بايد رعايت حق ايران در برخورداري از انرژي هسته اي و برطرف شدن نگراني هاي ديگران در نظر گرفته شود.

وزير امور خارجه در خصوص گفتگوهايش با دبير كل سازمان ملل در باره هولوكاست گفت: معتقديم كنكاش و بررسي وقايع تاريخي از ديدگاه صاحب نظران قابل تاييد است و بر هر اقدامي در اين زمينه در حوزه هاي هنري و مطالعاتي اگر جدا از توهين باشد و صرفا به بررسي حادثه بپردازد از نظر ما مشكلي ندارد.

وي تاكيد كرد موضوع كاريكاتورهاي دانماركي اهانت به ساحت پيامبر اسلام بود اما در مورد بررسي هولوكاست اهانت مطرح نيست.