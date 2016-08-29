مسئولان استان بوشهر به دیدار خانواده شهدای خارگ رفتند

به گزارش خبرنگار مهر عباس جمشیدی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یکشنبه‌شب در دیدار با خانواده شهید شنویی اظهار کرد: صاحبان اصلی این انقلاب خانواده شهدا هستند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: اکنون مسئولان باید شهیدان دولت را الگو خود قرار دهند و در ارتباط با فرهنگ غنی ایثار و شهادت الگو پذیر باشند.

جمشیدی خانواده ایثارگران را اسطوره‌های صبر، ایثار و مقاومت نام برد و گفت: مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های معزز آنان هستند و می‌دانند اگر این ایثارها نبود کشور و انقلاب حفظ نمی‌شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تصریح کرد: تجلیل از خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان و مردم است و همواره باید یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم.

وی گفت: ایران اسلامی به ویژه جوانان باید شهدا را الگو و معیار خود در مسیر زندگی قرار دهند.