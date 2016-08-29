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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۱۷

همزمان با هفته دولت؛

دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شادگان به بهره برداری رسید

دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شادگان به بهره برداری رسید

شادگان ـ به مناسبت هفته دولت، دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شهرستان شادگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه طی مراسمی همزمان با هفته دولت، آیین بهره برداری از دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شهرستان با حضور فرج اللهی فرماندار شادگان، حجت الاسلام والمسلمین مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان و جمعی از مسئولان دستگاههای محلی و فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

 فرماندار شادگان در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: دبستان ۶ کلاسه «احسان» مسکن مهر شهرستان شادگان به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ۹۴۰ متر مربع زیربنای آموزشی، محوطه سازی حدود یک هزار و ۹۰۰ مترمربع، دیوارکشی۲۰۰ متر ساخته شده و با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شده است.

بهروز فرج‌اللهی افزود: دبستان احسان مسکن مهر شهرستان علاوه بر ۶ کلاس درس، دارای  سالن چند منظوره، سالن مطالعه، اتاقهای اداری، آبدارخانه، آبخوری  و سرویس های بهداشتی است.

کد مطلب 3754898

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