دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شادگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه طی مراسمی همزمان با هفته دولت، آیین بهره برداری از دبستان ۶ کلاسه مسکن مهر شهرستان با حضور فرج اللهی فرماندار شادگان، حجت الاسلام والمسلمین مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان و جمعی از مسئولان دستگاههای محلی و فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

فرماندار شادگان در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: دبستان ۶ کلاسه «احسان» مسکن مهر شهرستان شادگان به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ۹۴۰ متر مربع زیربنای آموزشی، محوطه سازی حدود یک هزار و ۹۰۰ مترمربع، دیوارکشی۲۰۰ متر ساخته شده و با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شده است.

بهروز فرج‌اللهی افزود: دبستان احسان مسکن مهر شهرستان علاوه بر ۶ کلاس درس، دارای سالن چند منظوره، سالن مطالعه، اتاقهای اداری، آبدارخانه، آبخوری و سرویس های بهداشتی است.