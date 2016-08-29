سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که به عنوان یک فرهنگی و عضو کوچکی از جامعه فرهنگیان کشور، نسبت به وضعیت معیشتی فرهنگیان دغدغه دارم، اظهار داشت: موضع معیشت فرهنگیان از مباحث جدی در حوزه آموزش و پرورش است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: یک معلم باید بدون دغدغه سر کلاس درس حاضر شده تا بتواند به خوبی به دانش آموزان و آینده سازان ایران اسلامی تعلیم دهد.

وی ادامه داد:بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان از جمله موضوعات اساسی و مهمی به حساب می آید که باید در اولویت فعالیت های آموزش و پرورش باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از فرصت های مختلف و در دیدارهای گوناگون با مسئولان وزارت آموزش و پرورش، موضوع توجه به معیشت فرهنگیان مطرح شده و این امر را رسالت خطیری بر دوش خود احساس می کنیم.

وی عنوان کرد:رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره مستقیم به وضعیت معیشت فرهنگیان داشته اند و باید دولت بویژه وزارت آموزش و پرورش توجه جدی به موضوع معیشت فرهنگیان کند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امیدواریم دغدغه های فرهنگیان در حوزه معیشتی با اقدامات مسئولان کاهش پیدا کند.