به گزارش خبرنگار مهر، دقایق اولیه بامداد روز دوشنبه مجتمع تجاری میلاد نور چالوس دچار حریق شد و با تلاش نیروهای نیروهای آتش نشانی، این حادثه در کمتر از نیم ساعت اطفا شد.

آتش‌سوزی از بیرون مجتمع آغاز شد و نمای شمال غربی آن که از جنس کامپوزیت فشرده بود را دچار حریق کرد و با توجه به مهار سریع آتش، حریق به داخل مجتمع راه نیافت و تنها آسیب وارد شده به اجناس واحدهای تجاری، ناشی از دود آتش بود.



این حادثه خسارت جانی نداشت ولی نگهبان مجتمع در اثر استنشاق دود ناشی از آتش دچار تنگی نفس و راهی بیمارستان شد.



محمد طاولی، رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چالوس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علت بروز این حادثه پس از بررسی کارشناسی اعلام می شود.