کشف سرقت در شرق استان تهران ۶ درصد افزایش یافت

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، برخورد با سارقان را از رویکردهای مهم پلیس عنوان کرد و اظهار داشت: پلیس های تخصصی شرق استان تهران در حوزه برخورد با سارقان فعال بوده و تلاش های خوبی را انجام داده اند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: با تلاش شبانه روزی مأموران پلیس و فعالیت های شناسایی و اطلاعاتی پلیس های تخصصی، امروز خلاف کاران و مجرمان، حاشیه امنی در شرق استان تهران ندارند.

وی ادامه داد: پلیس شرق استان تهران در برخورد با جرائمی نظیر سرقت مصمم و جدی است و عملکرد نیروی انتظامی در ماه های اخیر این مهم را به اثبات می رساند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران یادآور شد: با تلاش پلیس شرق استان تهران و شناسایی سارقان، کشف سرقت در مجموعه هفت شهرستان تحت پوشش این فرماندهی با رشد شش درصدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده و انجام روند قانونی، تحویل مراجع قضایی به منظور صدور حکم و اقدامات مقتضی می شوند و بدون تردید مقابله با سارقان و سرقت های خرد و کلان در شرق استان تهران با جدیت پیگیری و دنبال خواهد شد.

سردار ناظری تأکید کرد: افزایش و ارتقای امنیت و نظم عمومی و توجه به میزان رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس برای نیروی انتظامی بسیار مهم است و به همین خاطر طرح های مختلف برای رسیدن به این هدف از سوی ناجا اجرایی و عملیاتی شده که بدون تردید استمرار خواهد داشت.