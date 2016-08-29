با موافقت بارزانی پیشمرگه‌ ها وارد موصل نمی شوند

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از ملت پرس، فالح فیاض، مشاور امنیتی حشد الشعبی عراق اعلام کرد که‌ در نشستی با مسئولان اقلیم کردستان عراق بر چگونگی آزادسازی موصل به‌ توافق رسیده‌ایم و بر اساس این توافق نیروهای پیشمرگه‌ وارد موصل نخواهند شد.

دفتر اطلاع رسانی فالح فیاض در بیانیه‌ ای اعلام کرد: با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان به‌ این توافق مهم دست یافتیم که‌ پیشمـرگان کرد به‌ هیچ وجه‌ وارد شهر موصل نشوند و نیروهای کرد تنها در اطراف موصل در عملیات ها شرکت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تنها ارتش و نیروهای پلیس عراق و حشد الشعبی جزء نیروهایی هستند که‌ با هدف آزادسازی موصل وارد شهر خواهند شد.

بر اساس این بیانیه‌ به‌ زودی یگان های حشد الشعبی ویژه‌ موصل راه اندازی خواهند شد و یک فرمانده‌ نیز برای این مسئله‌ تعیین خواهد شد.

در پایان بیانیه‌ آمده‌ است: تاکنون نزدیک به‌ ۱۵ هزار نفر از استان موصل برای عضو شدن در حشد الشعبی نام نویسی کرده اند.