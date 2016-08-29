نتیجه توافقات سومین دیدار «غنی» و «عبدالله» به زودی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اطلس»، دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان با انتشار خبری نوشت: سومین دیدار «اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی این کشور در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان درباره این دیدار گفت: در سومین دیدار خود با اشرف غنی بعد از تنش های سیاسی به وجود آمده، بر موضوعاتی چون اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع شناسنامه الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی بحث هایی داشتیم و توافقاتی نیز انجام شده که هفته آینده اعلام می شود.



لازم به ذکر است که چندی پیش پس از انتقاد تند عبدالله عبدالله از اشرف غنی تنش هایی بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به وجود آمد که هنوز هم حل نشده و ادامه دارد.