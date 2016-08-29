  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۲۳

نتیجه توافقات سومین دیدار «غنی» و «عبدالله» به زودی اعلام می شود

نتیجه توافقات سومین دیدار «غنی» و «عبدالله» به زودی اعلام می شود

ریاست اجرایی افغانستان ضمن اعلام برگزاری سومین دیدار غنی و عبدالله گفت که توافقات انجام شده بین طرفین هفته آینده اعلام می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اطلس»، دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان با انتشار خبری نوشت: سومین دیدار «اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی این کشور در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان درباره این دیدار گفت: در سومین دیدار خود با اشرف غنی بعد از تنش های سیاسی به وجود آمده، بر موضوعاتی چون اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع شناسنامه الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی بحث هایی داشتیم و توافقاتی نیز انجام شده که هفته آینده اعلام می شود.

لازم به ذکر است که چندی پیش پس از انتقاد تند عبدالله عبدالله از اشرف غنی تنش هایی بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به وجود آمد که هنوز هم حل نشده و ادامه دارد.

کد مطلب 3754931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها