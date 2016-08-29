سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این حکم آمده است: نظر به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جناب عالی در امور اجرایی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشکده محیط زیست تعیین می شوید.

توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و کاربردی، برنامه ریزی آموزشی در راستای ارتقا سطح علمی، ایجاد نشاط فرهنگی و اجتماعی، گسترش همکاری های بین المللی، هم افزایی توان دانشکده در ایجاد هماهنگی با بخش های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست از جمله مواردی است که از سوی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس هیات امنای دانشکده محیط زیست در این حکم ابلاغ شده است.

دکتر احمد طالبی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست است و پیش از این به عنوان معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی این مرکز علمی مشغول به خدمت بود. ریاست قبلی دانشکده محیط زیست کشور را دکتر اصغر محمدی فاضل عهده دار بود که هم اکنون به افتخار بازنشستگی نایل شده است.

دانشکده محیط زیست با سابقه ۴۵ ساله در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در ۱۴ رشته تحصیلی از طریق کنکور سراسری و دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجو می پذیرد و هم اکنون قریب به هزار دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.