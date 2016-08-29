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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۲

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی:

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک

بجنورد- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: همزمان با هفته دولت ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، علی اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارخراسان شمالی و مدیرکل دفتر فنی استانداری، ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک رفت و عبور بر روی باند برقرار شد.

وی افزود: برای اجرای این ۱۰ کیلومتر که از محل روستای رباط به سمت چشمه خان زیر بار ترافیک رفت، اعتباری بالغ بر۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

بدیعی مقدم با اشاره به بتن غلطکی افزود: برای آسفالت این  محور از بتن غلطکی استفاده شده است.

به گفته وی به مناسبت هفته دولت، ۱۷ طرح راه و شهرسازی با ۱۷۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال به بهره برداری می‌رسد.

محور ارتباطی بجنورد به جنگل ۱۴۰ کیلومتر است که پروژه باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در پنج قطعه انجام می‌شود.

استان خراسان شمالی با ۹۲۵ هزار نفر جمعیت دارای پنج هزار و ۶۳۱ کیلومتر راه ارتباطی اصلی و فرعی است که سالانه بیش از۴۰میلیون خودرو و افزون بر ۲۰میلیون زائر و گردشگر از مسیرهای ارتباطی استان تردد می‌کنند.

کد مطلب 3754944

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