سپردن ضمانت به سنگاپور برای رفع توقیف از کشتی پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، پس از توقیف شدن یک کشتی باری سازمان بنادر و کشتیرانی پاکستان در آبهای آفریقای جنوبی بنا به خواسته دولت سنگاپور، وزارت خزانه داری پاکستان برای رفع توقیف از آن ۱۴ میلیون دلار ضمانت مالی به سنگاپور سپرد.

لازم به ذکر است بر اساس حکم دادگاه آفریقای جنوبی یک کشتی باری پاکستان هنگام سوخت گیری در بندر «الیزابت» آفریقای جنوبی توقیف شد.

دادگاه آفریقای جنوبی بدلیل عدم پرداخت کرایه بارگیری توسط شرکت فولاد پاکستان، حکم به توقیف هر گونه کشتی متعلق به این کشور را صادر کرده بود.

سازمان کشتیرانی سنگاپور علیه شرکت فولاد پاکستان اقامه دعوی کرده بود که کشتی حامل محموله فولاد این شرکت پاکستانی هزینه بارگیری خود را در سال ۲۰۰۸ میلادی پرداخت نکرده است.

طبق حکم دادگاه آفریقای جنوبی شرکت فولاد پاکستان علاوه بر پرداخت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار حق بارگیری، باید شش میلیون و پانصد هزار دلار سود آنرا نیز پرداخت کند.