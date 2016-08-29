به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک شب گذشته هفتم شهریور ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. این جشنواره رقابتی نبود اما مرضیه برومند دبیر جشنواره بیان کرد که چند جایزه ویژه برای یک دستاورد و یا کار ویژه اختصاص می دهد.

در بخش اول اهدای جوایز از منیژه حکمت و فرشته طائرپور دعوت شد و با جوایزی از هما جدی‌کار برای تئاتر عروسکی اصیل ایرانی و ارج نهادن به فرهنگ بومی، پوپک عظیم پور برای استفاده از متن ایرانی، منیر مولوی‌زاده کار گروهی و همکاری، مرتضی اسدی‌مرام سخت‌کوشی و ممارست در عرصه نمایش عروسکی، اسماعیلی به کارگیری ادبیات شفاهی در عرصه نمایش تقدیر شد.

همچنین برومند بیان کرد که باید جایزه ای به مرجان پورغلام حسین اهدا کرد که در حوزه دفاع مقدس اثری را ارایه کرده اما چون در ستاد جشنواره حضور داشته است این جایزه به او تعلق نمی گیرد.

بعد از اهدای جوایز فرشته طائرپور گفت: امیدوارم جوانان حوزه نمایش عروسکی قدر برومند را بدانند. برومند از این فعالان حمایت می‌کند و امیدوارم شاهد این نگاه تخصصی به عرصه کار عروسکی در سینما باشیم. امیدواریم جشنواره فیلم کودک را هم به همین خوبی برگزار کنیم.

منیژه حکمت نیز اظهار کرد: از تمام فعالان حوزه نمایش عروسکی سپاسگزارم که برای کودکان دنیای بهتری را می سازند و آنها را برای تغییر دنیا آماده می کنند چون از بزرگترها ناامید شده ایم. امیدوارم مسئولان کشور و آقای مرادخانی قدر آنها را بدانند که برای صلح تلاش می کنند.

در ادامه این مراسم با حضور زهرا صبری و حمیدرضا اردلان از گروه‌های بخش بین‌الملل تقدیر شد.

یکی از گروه ها از هند بود که اردلان در سخنانی درباره تقدیر از پودامچی و گروهش عنوان کرد: در کنگره بیست و دوم یونیمای جهانی مجمع عمومی پیشنهادی را مطرح کرد که کمیسیونی با نام خلیج اضافه شود من به این پیشنهاد اعتراض کردم اما اگر حمایت های پودامچی نبود این پیشنهاد رد نمی شد و درنهایت اسم کمیسیون به خاورمیانه و آفریقا تغییر پیدا کرد.

در این بخش همچنین نماینده هایی از گروه های هلند، افغانستان و روسیه تقدیر شدند.

به دلیل رقابتی نبودن این جشنواره در بخش دیگر برنامه با حضور یوسف صدیق، مریم سعادت و آزاده پورمختار از همه گروه های نمایش‌های خیابانی تقدیر شد.

در پایان مراسم نیز با حضور مهدی شفیعی، ددی پودامجی و غریب‌پور از همه گروه‌های شرکت‌کننده در بخش صحنه‌ای تقدیر به عمل آمد.