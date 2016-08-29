تحقق اقتصاد مقاومتی بازگشایی واحدهای صنعتی را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک بهارستان که با حضور معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در مدت زمان خدمت دولت، وزارت صنایع در راستای احیای واحدهای تولیدی اقدامات خوبی را به منصه ظهور گذاشته است.
وی با بیان اینکه در چند سال پیش خبرهای تعطیلی و ورشکستی کارخانه ها به گوش می رسید و اکنون به برکت سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد بازگشایی واحدهای تولیدی هستیم، اضافه کرد: این مهم به دلیل رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیر دولت محقق شده است.
فرماندار شهرستان کرج گفت: سرمایه گذاری های متعدد خارجی بیانگر بهبود اوضاع اقتصادی کشور است از فرصت ها باید نهایت استفاده را به منظور پیش برد اهداف ببریم.
در این بازدید یکی از واحدهای صنعتی تولید کاتالیست خودرو در زمینی به مساحت دو هزار و ٢٠٠ متر با اشتغالزایی بیش از ٥٠ نفر افتتاح شد.
میزان سرمایه گذاری در فاز نخست این واحد صنعتی ٥ میلیون یورو و ظرفیت تولید ٦٠٠ هزار عدد در سال است.
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