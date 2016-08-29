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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۸

شیران در گفتگو با مهر تشریح کرد؛

جزئیات دو محور شکایت از مطهری/درخواست برکناری نایب رئیس مجلس

جزئیات دو محور شکایت از مطهری/درخواست برکناری نایب رئیس مجلس

عضو فراکسیون ولایت مجلس جزئیات دو محور شکایت از مطهری را تشریح کرده و از درخواست نمایندگان برای برکناری نایب رئیس مجلس خبر داد.

رضا شیران خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امضای نامه‌ای به هیأت نظارت بر نمایندگان جهت برکناری نایب رئیس مجلس گفت: در این نامه دو محور مهم مورد شکایت نمایندگان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آقای مطهری در زمان ریاستش در مجلس در غیاب آقای لاریجانی نمی‌تواند جلسه را اداره کند و جو مجلس متشنج می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر دقیقه مجلس برای مردم هزینه دارد و کسی که نایب رئیس مجلس می‌شود، باید توانایی اداره جلسه را داشته باشد. به نظر می‌رسد آقای مطهری در اداره مجلس ضعیف است.

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی در خصوص محور دوم شکایت نمایندگان از مطهری گفت: نامه اخیر مطهری به حجت‌الاسلام پورمحمدی در خصوص فایل صوتی آیت‌الله منتظری، اعتراض برخی از دوستان را در پی داشت.

وی افزود: افراد دارای شخصیت حقوقی و حقیقی هستند و آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس نباید در جامعه به گونه‌ای اظهارنظر کند که مجلس زیر سؤال برود و مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد.

شیران اظهار داشت: طبق آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، در صورتی که هیأت رئیسه در انجام وظایفشان تعلل کنند، می‌توان در خصوص ادامه حضور آنها در هیأت رئیسه تجدیدنظر کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه خود خواستار برکناری آقای مطهری شدند.

کد مطلب 3754983

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    نظرات

    • احمد علي جهان بين ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
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      پاسخ
      با سلام آقاي شيران بنده به شما راي داده ايم و به نظر شما احترام مي گذارم

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