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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۶

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

حوزه کشاورزی مهمترین بخش اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری است

حوزه کشاورزی مهمترین بخش اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: حوزه کشاورزی مهمترین بخش اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی مهمترین بخش اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، اظهار داشت: بسیاری از طرح هایی که در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید در حوزه جهاد کشاورزی بود که این امر نشان دهنده این است که این بخش در ایجاد اشتغال استان نقش مهمی دارد.

وی تاکید کرد: از طرفی مهمترین بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی بخش کشاوری است که در این استان بیش از ۲۰۰ طرح در زمینه اقتصاد مقاومتی در حال راه اندازی است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون فعالان حوزه کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در زمینه های تولید ماهی، قارچ، گل شاخه بریده، غلات و صیفی جات و... فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: باید بخش کشاورزی در این استان مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

کد مطلب 3754984

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