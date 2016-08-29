به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، هتل دو ستاره راژیا با حضور بهنام ملکی مشاور استاندار و مدیرکل حمایت از سرمایه‌گذاری استان، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از سرمایه گذاران مراکز اقامتی افتتاح شد.

منوچهر کشاورز قاسمی مالک هتل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هتل دو ستاره راژیا در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ با زیربنای ۱۰۰۰ متر مربع در قالب ۲۵ اتاق، ۷۸ تخت وتجهیزاتی نظیر صبحانه‌خوری و رستوران، لاندری، لابی، آسانسور و اینترنت رایگان است.

وی افزود: این هتل برای ۱۰ نفر شغل ایجاد کرده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

مالک هتل راژیا بیان کرد: این هتل در شهر قزوین، بلوار میرزا کوچک خان قبل از چهار راه نسیم شمال واقع شده و میزبان گردشگران و مسافران ورودی به استان خواهد بود.

کشاورز قاسمی با تشکر از همکاری شهرداری و میراث فرهنگی برای اجرای این طرح گردشگری اظهار کرد: راهنمائی های ارائه شده از سوی مدیران شهرداری و میراث فرهنگی موجب شد ساخت هتل راژیا در منطقه ای از شهر قزوین که موقعیت مناسبی دارد و محل تردد مسافران به شمال کشور است احداث شود.

مالک هتل راژیا عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم خدمات مناسبی را به گردشگران ارائه کنیم و گامی در مسیر رونق گردشگری استان برداریم.

روند هتل سازی در استان قزوین سرعت چشمگیری یافته است

محمد علی حضر تی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین نیز در این مراسم یکی از بزرگترین معضلات قزوین در حوزه گردشگری را کمبود فضاهای اقامتی دانست و گفت: از دیرباز کمبود فضاهای اقامتی در استان قزوین در همه سطوح چه برای مشتریان هتل‌های پنج و چهار ستاره و چه برای مسافرانی که از خدمات ساده‌تری استفاده می‌کنند، به چشم می‌خورد که با سیاستگذاری‌های حمایتی در کارگروه گردشگری استان و ستاد اقتصاد مقاومتی پس از بهره‌برداری هتل صحرایی قصر آپادانا با حضور استاندار محترم و دکتر شیرکوند که دراردیبهشت امسال صورت پذیرفت در سال جاری سه هتل دو تا چهارستاره گشایش می‌یابد و دو هتل نیز با نوسازی و توسعه، سطح خدمات خود را بالا می‌برند و امیدواریم با مشارکت ارزشمند بخش خصوصی و تامین نیاز اقامتی گردشگران بتوانیم گام مهمی در جذب مسافر و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان برداریم.

حضرتی افزود: با توجه به هزینه بالا و گرانی زمین در قزوین که بخش مهم آورده سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می‌دهد و دشواری‌هایی که سرمایه‌گذاران در مسیر اخذ مجوزها و پروانه‌ها با آن مواجه می‌شوند، تغییر کاربری فضاهایی که قابلیت بهره‌برداری به عنوان اماکن اقامتی را دارند به طور جدی در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری دنبال می‌شود و آمادگی داریم با مالکان خانه‌هایی که به دلیل رکود نسبی بازار مسکن، سرمایه‌شان متوقف شده برای تبدیل به هتل آپارتمان همکاری داشته باشیم و امیدواریم این رویکرد پیامدهای خوبی برای رشد صنعت گردشگری استان قزوین و ایجاد اشتغال به همراه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار داشت: سرمایه‌گذار هتل راژیا آقای کشاورز قاسمی از جمله افرادی هستند که توانستند با پیگیری و حمایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه‌های متولی روند مطلوبی را در مسیر احداث این هتل طی کرده و بدون اتکا به منابع تسهیلاتی در کمتر از پنج ماه به نتیجه برسند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم قدم‌هایی که در حوزه گردشگری استان برداشته می‌شود، مشکل فضاهای اقامتی را برای عموم گردشگران برطرف و زمینه مناسبی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

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