17 ميليارد دلار واردات - 6 ميليارد دلار صادرات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك، ميزان وزني كالاهاي صادراتي در اين مدت 13 ميليون و 195 هزار و 100 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزايش داشت.

اين گزارش حاكيست، از مجموع كل صادرات غيرنفتي 20 ميليون و 100 هزار دلار آن به شيوه تجارت چمداني و 155 ميليون و 100 هزار دلار آن از طريق بازارچه‌هاي مرزي صادر شد.

براساس اين گزارش، ارزش صادرات غيرنفتي در 5 ماهه سال گذشته به ميزان 3 ميليارد و 498 ميليون و 800 هزار دلار بود.

متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت در حدود 461 دلار و 40 سنت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين مدت بخش كالاهاي پتروشيمي به لحاظ وزني و بخش كالاهاي صنعتي از نظر ارزش بيشترين سهم از مجموع كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.

اين گزارش حاكيست: 4/36 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي به بخش صنعت، 8/35 درصد بخش پتروشيمي، 7/10 درصد بخش كشاورزي، 2/3 درصد بخش فرش و صنايع دستي و 8/5 درصد به بخش مواد معدني اختصاص يافت.

4 قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت شامل ميعانات گازي (پروپان، بوتان و...) با يك ميليارد و 408 ميليون و 300 هزار دلار، آهن‌آلات و فولاد با 556 ميليون و 600 هزار دلار، پسته و مغزپسته با 313 ميليون و 300 هزار دلار، شمش مس با 175 ميليون و 700 هزار دلار بوده است.

براساس اين گزارش، روغن - گريس با اختصاص 6/2 درصد، فرش دستباف با 5/2 درصد، سنگ و كنستانتره موليبدن با 3/2 درصد، مصنوعات مسي با 2 درصد، آلومينيوم ساخته شده با 8/1 درصد و مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 7/1 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي در 5 ماهه امسال از ديگر اقلام عمده كالاهاي صادراتي بودند.

اين گزارش مي‌افزايد: ده قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت 3/54 درصد از ارزش و 37 درصد از وزن كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.

در اين مدت بيشترين ميزان كالا از طريق گمرك شهيد رجايي صادر شده است به طوري كه 2/34 درصد از وزن و 8/22 درصد از ارزش كل صادرات از اين گمرك به خارج از كشور صادر شد. پس از آن منطقه ويژه عسلويه با 8/17 درصد از لحاظ وزن و 2/18 درصد از حيث ارزش در رده بعدي قرار گرفت.

عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني

بيشترين ميزان صادرات در اين مدت به كشور امارات متحده عربي صورت گرفت. در 5 ماهه امسال يك ميليون و 939 هزار و 800 تن كالا به ارزش 965 ميليون و 700 هزار دلار به امارات متحده عربي صادر شد. اين گزارش مي‌افزايد: چين با واردات 573 ميليون و 700 هزار دلار كالا از ايران دومين خريدار كالاهاي ايراني در بين ديگر كشورهاست.

براساس اين گزارش، عراق، هند، ژاپن، سنگاپور، ايتاليا، عربستان سعودي، هلند و افغانستان از ديگر كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني هستند. در مجموع 3/63 درصد از ارزش كل صادرات ايران به ده كشور فوق‌الذكر صادر شد.

صادرات كالاهاي صنعتي

در 5 ماهه سال جاري 3 ميليون و 256 هزار و 100 تن انواع كالاهاي صنعتي به ارزش 2 ميليارد و 217 ميليون و 400 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان به لحاظ وزني 9/21 درصد و از حيث ارزش 9/62 درصد افزايش يافت.

قيمت صادرات هر تن كالاي بخش صنعت در اين مدت 680 دلار و 10 سنت بود كه 5/33 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.

آهن‌آلات و فولاد، شمش مس، روغن – گريس، مصنوعات مسي و آلومينيوم ساخته شده 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي بخش صنعت بوده‌اند. 50 درصد از ارزش كل صادرات بخش صنعت در اين مدت به 5 قلم فوق‌الذكر اختصاص دارد.

صادرات كالاهاي پتروشيمي

در اين مدت 5 ميليون و 414 هزار و 300 تن انواع محصولات پتروشيمي به ارزش 2 ميليارد و 180 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده كه اين ميزان به لحاظ وزني 7/177 درصد و از حيث ارزش 2/315 درصد افزايش يافت.

ميعانات گازي (پروپان، بوتان و...)، پلي‌اتيلن، بنزن و انواع آن، متانول و انواع قير 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي بخش پتروشيمي بوده‌اند. 6/76 درصد از ارزش كل صادرات بخش پتروشيمي به اين 5 قلم اختصاص داشت.

صادرات محصولات كشاورزي

در اين مدت 648 ميليون و 900 هزار دلار انواع كالاهاي كشاورزي به خارج از كشور صادر شد كه 3/35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.

ميزان وزني صادرات محصولات كشاورزي 538 هزار و 700 تن بوده كه 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت.

پسته و مغزپسته، پوست و انواع سالامبور، كشمش و انواع آن، زعفران و روده و انواع آن 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي در بخش كشاورزي بوده‌اند كه 5/68 درصد از ارزش كل صادرات اين بخش را به خود اختصاص دادند.

صادرات فرش و صنايع دستي

صادرات انواع كالاهاي صنايع دستي در 5 ماهه سال جاري با 2/7 درصد كاهش در ارزش به رقم 192 ميليون و 500 هزار دلار رسيد. در اين مدت 145 ميليون دلار فرش دستباف به خارج از كشور صادر شد كه 3/75 درصد از ارزش كل صادرات در بخش فرش و صنايع دستي را به خود اختصاص داد. سنگ‌هاي قيمتي و فلزات گرانبها از ديگر كالاي عمده اين بخش بود.

صادرات مواد معدني

در اين مدت 352 ميليون و 300 هزار دلار انواع مواد معدني به خارج از كشور صادر شد كه 4/148 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت. سنگ و كنستانتره موليبدن، سنگ و كنستانتره روي، سنگ و كنستانتره سرب 3 قلم عمده كالاي صادراتي در بخش مواد معدني بودند كه 4/71 درصد از ارزش كل صادرات اين بخش را به خود اختصاص دادند.

واردات

در 5 ماهه امسال 18 ميليون و 2 هزار و 400 تن انواع كالا به ارزش 17 ميليارد و 347 ميليون و 800 هزار دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزني 8/28 درصد و از حيث ارزش 1/2 درصد افزايش يافت.

متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 963 دلار و 60 سنت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/20 درصد كاهش داشت.

چدن، آهن‌آلات و فولاد با اختصاص 3/9 درصد، لوازم صنعتي برقي با 5/5 درصد، مواد اوليه پلاستيك با 9/2 درصد، مواد شيميايي با 6/2 درصد، كاغذ و مقوا و شكر هر كدام با 6/1 درصد، محصولات داروئي و ماشين‌آلات راهسازي هر كدام با 5/1 درصد، انواع كود شيميايي با 3/1 درصد و ذرت با اختصاص 2/1 درصد از ارزش كل واردات در اين مدت ده قلم عمده كالاهاي وارداتي به كشور بودند.

بيشترين ميزان كالاهاي وارداتي در اين مدت از طريق گمركات شهيد رجايي و بندر امام خميني(ره) وارد كشور شده است به گونه‌اي كه 2/60 درصد از ارزش كل واردات از طريق اين دو گمرك صورت گرفت.

در 5 ماهه سال جاري امارات متحده عربي، آلمان، چين، فرانسه، ايتاليا، جمهوري كره، سوئيس، هند، هلند و انگلستان ده كشور عمده واردكننده كالا به ايران بودند. اين گزارش مي‌افزايد: 3/68 درصد از ارزش كل واردات از طريق ده كشور مذكور وارد شد.