صنعت گردشگری معدن کوهبنان و زرند تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری صبح دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار کرد: صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد، بخش معدن و محصولات تولیدی ... از جمله ظرفیت های اقتصادی شهرستان های زرند و کوهبنان است.

وی با بیان اینکه کارهای بزرگی در حوزه های معدن از جمله نوسازی، تجهیزات، بازسازی و ... در این دو شهرستان انجام می شود افزود: تشکیل هلدینگ معدنی به ویژه در ذغال و طراحی کارگاه های خرد و کوچک در پایین دست فولاد می تواند ظرفیت خوبی برای منطقه قلمداد شود ضمن اینکه کمک خوبی هم برای بخش های مختلف است.

امیری با اشاره به اینکه محصولات مطلوبی در شهرستان های زرند و کوهبنان تولید می شود، تاکید کرد: تولید کنندگان با در نظر گرفتن سه آیتم کیفیت، قیمت و زمان می توانند در بازار رقابت باقی بمانند.

وی افزود: فرصت های گردشگری خوبی در این مناطق وجود دارد و این در حالی است که متاسفانه تاکنون دولت ها نتوانسته اند فرصت های این منطقه را به روز کنند و لازم است در راستای گردشگری معدن و طبیعی این منطقه تلاش شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان راندمان پسته در باغات شهرستان زرند را کمتر از 500 کیلو در هکتار نام برد و گفت: در زمینه افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب نیازمند برنامه ریزی و کار بیشتر هستیم.