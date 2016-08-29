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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۶

مرکل: ترک ها درگیری به آلمان نیاورند

مرکل: ترک ها درگیری به آلمان نیاورند

صدراعظم آلمان از ترک های مقیم این کشور خواست تا درگیری های ترکیه را به آنجا نکشانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در سخنانی خطاب به ترک تبارهای این کشور اظهار داشت: از ترک تبارها می خواهم تا با مشارکت در جامعه آلمان از کشاندن هر نوع درگیری های داخلی کشور خود به آلمان پرهیز کنند.

آلمان میزبان سه میلیون ترک تبار است.

صدراعظم آلمان همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی آ ار د تصریح کرد: ترک تبارها باید به وظایف شهروندی خود در خاک آلمان پایبند بوده و از بروز هرگونه تنش و ناآرامی خودداری کنند. 

وی افزود: ترک تبارهایی که سالهاست در آلمان زندگی می کنند باید در تحولات این کشور سهیم بوده و مشارکت داشته باشند. 

کد مطلب 3754994
شقایق لامع زاده

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