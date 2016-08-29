به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۶۶ شهید دوران دفاع مقدس که اخیراً در مناطق عملیاتی جنوب عراق شناسایی شده‌اند، از مسیر دریایی اروندرود وارد کشور می‌شوند و مورد استقبال مردم آبادان و خرمشهر و سایر شهرهای خوزستان قرار گرفتند.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیکرهای مطهر شهدا از طریق شناور جمهوری اسلامی ایران از بندر بصره پس از طی مسیر دریایی اروند رود از اسکله مسافری بندر آبادان وارد میهن شدند.

قرار است پیکر شهدا پس از ورود به آبادان و انجام مراسم استقبال از سوی مردم و مسئولان به نمازخانه سپاه منتقل شود.

همچنین آئین وداع با شهدا ساعت ۹ شب هشتم شهریور ماه امسال در محل مصلی نماز جمعه آبادان و با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار می شود.

پس از اتمام آئین وداع با شهدا، پیکر پاک و مطهر لاله های به خون خفته به سمت اهواز روانه می شوند.