لزوم تسریع درتعیین تکلیف شرایط دانش آموزان مناطق حاشیه شهر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سلیمانی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج مصوبات پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش را در ۸ بند قرائت نمود و در مورد مشکلات آموزش ابتدایی اظهار کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی مواجه است که یکی از دلایل کمبود نیرو در این مقطع بازنشستگی معلمان است.

وی با اشاره به اینکه این معضل نگران کننده است، افزود: پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکل به صورت خرید خدمت معلمانی را برای آموزش در مقاطع ابتدایی بکارگیری کنیم.

وی بیان کرد: در مقاطع دیگر ناحیه یک سنندج نیروی مازاد دارد اما استفاده از این نیروها در مقطع ابتدایی به دلیل حساسیت این مقطع امکانپذیر نیست و باید آموزش‌های لازم به این معلمان داده شود.

سلیمانی اظهار کرد: ۵ هزار و ۶۰۰ نفر دانش‌آموز در ۹ فضای آموزشی نایسر مشغول تحصیل هستند و باید نسبت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام نایسر که یکی از مناطق حاشیه شهر سنندج با جمعیت بالایی است اقدام شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج افزود: به دلیل کمبود مدرسه در نایسر نتوانسته‌ایم دانش‌آموزان پسرانه مقطع دبیرستان را جذب کنیم و این دانش‌آموزان برای تحصیل مجبور هستند در مدارس داخل شهر مشغول به تحصیل شوند و این امر موجب می‌شود دانش‌آموزان حاشیه شهر در معرض خطرات و تهدیدات اجتماعی قرار بگیرند.

سلیمانی به وضعیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستان روستای آساوله سنندج پرداخت و گفت: دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان این روستا نیز مجبور هستند برای ادامه تحصیل به شهر تردد کنند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی لازم برای رفع این مشکل و جلوگیری از تردد روزانه دانش‌آموزان به شهر است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، همچنین به طرح‌های نیمه تمام شهرک بهاران سنندج اشاره کرد و عنوان کرد: در این شهرک طرح‌های آموزشی وجود دارد که ۱۵ سال است به دلیل نبود بودجه نیمه تمام باقی مانده‌اند.

وی کمبود نیروهای خدماتی در آموزش و پرورش را نیز از دیگر مشکلات موجود دانست و اضافه کرد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ نیروی خدماتی در استان کمبود داریم که از این تعداد ۱۴۰ نفر مربوط به آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج است.

در ادامه این جلسه مدیران آموزش و پرورش ناحیه ۲، کلاترزان و دیگر اعضای حاضر در جلسه در خصوص مصوبات مطرح شده در جلسه مشکلات، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.