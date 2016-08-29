به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن صبح دوشنبه در این آیین اظهار داشت: یکی از اهداف بلند دولت تدبیر و امید توسعه ورزش همگانی و ارتقاء روحیه پهلوانی و اخلاق گرایی در ورزش است.

وی با اشاره به اجرای طرح های ورزشی در روستاها بیان کرد: اجرای بوستان های امید در روستاها و همچنین احداث سالن های ورزشی و چمن‌های مصنوعی که در هفته دولت بخش اعظم آن افتتاح شده نشان از توجه ویژه دولت به حوزه ورزش خصوصا ورزش بانوان دارد.

بخشدار ریگ با بیان برنامه های دولت برای ورزش بانوان افزود: نگاه بلند مدت دولت به شکوفایی استعدادهای بانوان در عرصه های ملی و بین المللی است و ما امیدواریم که همه بانوان ایران اسلامی با حفظ شئونات اسلامی و اخلاق پهلوانی و قهرمانی در سراسر کشور و دنیا بدرخشند و برای ساختن کشوری با اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی با همین روحیه ورزشکاری و اخلاق حسنه و حجاب مناسب زندگی شجاعانه و اخلاق مدارانه را داشته باشید.

این مسابقات به مدت ۲ روز و بین ۱۲ تیم برگزار شد که در پایان از برگزیدگان این دور مسابقات تجلیل شد و مقام اول این مسابقات تیم برازجان و تیم حوادث از گناوه، مقام دوم تیم روستای مال قائد و سالن نفت گناوه، مقام سوم پاس چهارروستایی و فرهنگیان از گناوه به دست آوردند و جام اخلاق به تیم آسمانی از چهارروستایی تعلق گرفت.