به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آیتالله حائری میبد، عباس کلانتری، رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد با بیان اینکه به منظور تعاون میان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و استفاده از امکانات دانشگاههای مختلف برای راه اندازی رشته ها و گروه های جدید در دانشگاههای نوپا، موافقت نامه ای بین دو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه آیت الله حائری منعقد شد.
وی گفت: این تفاهم نامه در قالب همکاری دانشگاه علوم پزشکی در استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی برای برگزاری دورههای مشترک تحصیلات تکمیلی و راه اندازی رشتههای جدید آموزشی به منظور توسعه رشتهها و دورههای علمی و کاربردی مرتبط با نیازهای فناوری کشور منعقد شده است.
کلانتری بیان کرد: فراهم کردن امکان استفاده مشترک از خدمات تخصصی، اطلاعات، دادهها و تجهیزات آزمایشگاهی طرفین مطابق با ضوابط و مقررات، ارائه خدمات مشاورهای و همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی در قالب انجام طرحهای پژوهشی بنیادی ـ کاربردی، توسعهای و راهبردی در زمینه موضوعات علمی تحقیقاتی و فناوری مورد نیاز از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد همچنین همکاری مشترک در طراحی و برگزاری همایشها، کارگاهها، دورههای آموزشی علمی تخصصی و نشستهای مشترک علمی و پژوهشی، حمایت مالی و اجرایی در زمینه چاپ و انتشار کتب و مقالات حاصل از نتایج طرحهای تحقیقاتی و نوآورانه به زبانهای مختلف بینالمللی در قالب موضوعات مرتبط را از دیگر اهداف این اقدام برشمرد.
کلانتری افزود: حقوق مالکیت مادی و معنوی انتشارات حاصل از نتایج پژوهشها برای مجموعه از جمله درج نام دانشگاه آیت الله حائری میبد و دانشگاه علوم پزشکی یزد بر روی همه مجلات منتشره و مقالات و آثار علمی و هنری مشترک و تبادل یک نسخه از کلیه تحقیقات، پایان نامهها، مقالات و ضمائم آنها به همراه فایل مربوط، مورد تاکید بوده است.
وی افزود: این تفاهم نامه از تاریخ امضا و مبادله به مدت پنج سال معتبر است و مبنای انعقاد همه قراردادهای بعدی مرتبط با آن خواهد بود و در صورت تمایل و تداوم فعالیتهای مشترک، قابل تمدید است.
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