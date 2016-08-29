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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۹

به منظور تعاون میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛

دانشگاه‌های میبد و علوم پزشکی یزد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه‌های میبد و علوم پزشکی یزد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

یزد ـ موافقت‌نامه همکاری علمی و پژوهشی به امضای رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، عباس کلانتری، رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد با بیان اینکه به منظور تعاون میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و استفاده از امکانات دانشگاه‌های مختلف برای راه اندازی رشته ها و گروه های جدید در دانشگاه‌های نوپا، موافقت نامه ای بین دو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه آیت الله حائری منعقد شد.

وی گفت: این تفاهم نامه در قالب همکاری دانشگاه علوم پزشکی در استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی برای برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی و راه اندازی رشته‌های جدید آموزشی به منظور توسعه رشته‌ها و دوره‌های علمی و کاربردی مرتبط با نیازهای فناوری کشور منعقد شده است.

کلانتری بیان کرد: فراهم کردن امکان استفاده مشترک از خدمات تخصصی، اطلاعات، داده‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی طرفین مطابق با ضوابط و مقررات، ارائه خدمات مشاوره‌ای و همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی در قالب انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی ـ کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی در زمینه موضوعات علمی تحقیقاتی و فناوری مورد نیاز از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد همچنین همکاری مشترک در طراحی و برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی علمی تخصصی و نشست‌های مشترک علمی و پژوهشی، حمایت مالی و اجرایی در زمینه چاپ و انتشار کتب و مقالات حاصل از نتایج طرح‌های تحقیقاتی و نوآورانه به زبان‌های مختلف بین‌المللی در قالب موضوعات مرتبط را از دیگر اهداف این اقدام برشمرد.

کلانتری افزود: حقوق مالکیت مادی و معنوی انتشارات حاصل از نتایج پژوهش‌ها برای مجموعه از جمله درج نام دانشگاه آیت الله حائری میبد و دانشگاه علوم پزشکی یزد بر روی همه مجلات منتشره و مقالات و آثار علمی و هنری مشترک و تبادل یک نسخه از کلیه تحقیقات، پایان نامه‌ها، مقالات و ضمائم آنها به همراه فایل مربوط، مورد تاکید بوده است.

وی افزود: این تفاهم نامه از تاریخ امضا و مبادله به مدت پنج سال معتبر است و مبنای انعقاد همه قراردادهای بعدی مرتبط با آن خواهد بود و در صورت تمایل و تداوم فعالیت‌های مشترک، قابل تمدید است.

کد مطلب 3755007

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