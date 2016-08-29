۶۰۰۰هکتار از زمین های کشاورزی سقز تحت آبیاری نوین قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و طی مراسمی از طرح های تجهیز ۴۳ هکتار از زمین های کشاورزی به آبیاری بارانی، افتتاح مرکز جهاد کشاورزی دهستان گل تپه، لوله گذاری و انتقال آب به روستاهای سنته و ایراب و تیکانلو و قطره ای به مناسبت هفته دولت در سقز در روستای سنته بهره برداری کرد.

محمد پیشداد بیان کرد: برنامه لوله گذاری و انتقال آب از قنات و چاه ها به زمین های کشاورزی در راستای برنامه ها و اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه است که ۲۶ میلیارد ریال به شهرستان اختصاص داده شده است.

وی در خصوص طرح سیستم آبیاری نوین هم افزود: دولت برای تبدیل یک هکتار از زمین های کشاورزی دیم به آبیاری بارانی ۵۰ میلیون ریال و برای تبدیل کردن زمین های کشاورزی دیم به آبیاری قطره ای هفت میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند.

در این روز همچنین طرح ساماندهی چم روستای سنته با اعتبار ۳۶۰ میلیون ریال و اجرای فاضلاب روستای سنته افتتاح شد.

سپس احمد مهر پرور، بخشدار امام سقز در آیین افتتاح این طرح ها گفت: در سال جاری ۲۷ طرح عمرانی خدماتی در این بخش با اعتبار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال از محل اعتبار دهیاری های بخش و مشارکت مردم اجرا شده است.