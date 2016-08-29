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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۶

مدیر هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

ثبت نام ۱۳۰۰۰نفر از بهره برداران قزوینی در سامانه جامع پهنه بندی

ثبت نام ۱۳۰۰۰نفر از بهره برداران قزوینی در سامانه جامع پهنه بندی

قزوین- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از ثبت نام ۱۳ هزار نفر از بهره برداران استان قزوین در سامانه جامع پهنه بندی نظام نوین ترویج کشاورزی خبر داد.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون مشخصات بیش از ۱۳هزار نفر از بهره برداران استان وارد این سامانه شده اند  و این روند همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا مشخصات کلیه مراکز و پهنه های استان وارد سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی شده است.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با بیان اینکه استان قزوین بعنوان پایلوت اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی معرفی شده است گفت: بر طبق ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی؛ استان قزوین به عنوان یکی از ۹ استان پایلوت کشور و با هدف ارتقاء و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت های شغلی و افزایش بهره وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی برای اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی انتخاب شده است.

خمسه تصریح کرد: تجهیز مراکزخدمات جهاد کشاورزی، پهنه بندی اراضی کشاورزی، استقرار شبکه دانش و در نهایت واگذاری فعالیت های ترویجی به بخش خصوصی از ارکان اساسی این طرح است.

وی اضافه کرد: نظامند شدن رابطه تحقیق، ترویج و بخش اجرا، ایجاد رقابت سالم بین کارشناسان پهنه و راه اندازی سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی از نقاط قوت اجرای این طرح است.

به گفته وی؛ در حال حاضر اراضی کشاورزی استان براساس تعداد کارشناسان مراکز و راه های ارتباطی به ۱۱۱ پهنه تقسیم شده است.

خمسه اضافه کرد: حدود ۲۴ دوره آموزشی جهت توانمند سازی کارشناسان پهنه برگزار شده است.

کد مطلب 3755020

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