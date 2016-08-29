ثبت نام ۱۳۰۰۰نفر از بهره برداران قزوینی در سامانه جامع پهنه بندی

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون مشخصات بیش از ۱۳هزار نفر از بهره برداران استان وارد این سامانه شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا مشخصات کلیه مراکز و پهنه های استان وارد سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی شده است.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با بیان اینکه استان قزوین بعنوان پایلوت اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی معرفی شده است گفت: بر طبق ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی؛ استان قزوین به عنوان یکی از ۹ استان پایلوت کشور و با هدف ارتقاء و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت های شغلی و افزایش بهره وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی برای اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی انتخاب شده است.

خمسه تصریح کرد: تجهیز مراکزخدمات جهاد کشاورزی، پهنه بندی اراضی کشاورزی، استقرار شبکه دانش و در نهایت واگذاری فعالیت های ترویجی به بخش خصوصی از ارکان اساسی این طرح است.

وی اضافه کرد: نظامند شدن رابطه تحقیق، ترویج و بخش اجرا، ایجاد رقابت سالم بین کارشناسان پهنه و راه اندازی سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی از نقاط قوت اجرای این طرح است.

به گفته وی؛ در حال حاضر اراضی کشاورزی استان براساس تعداد کارشناسان مراکز و راه های ارتباطی به ۱۱۱ پهنه تقسیم شده است.

خمسه اضافه کرد: حدود ۲۴ دوره آموزشی جهت توانمند سازی کارشناسان پهنه برگزار شده است.