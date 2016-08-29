به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان، اظهار داشت: با پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، وزارت امور خارجه و اداره کل همکاری های بین المللی وزارت دادگستری در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان در حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بر اساس سومین نشست کمیسیون مشترک کنسولی بین دو کشور، ۲۱ نفر از هموطنان محکوم به حبس در زندان های افغانستان به ایران منتقل شدند. در این راستا طی روز های آینده دو نفر دیگر از ایرانیان زندانی در افغانستان به ایران انتقال خواهند یافت.

وی همچنین افزود: طبق موافقت نامه مزبور میان دو کشور قرار است زندانیان تبعه افغانستان که واجد شرایط لازم نیز هستند در اقدامی متقابل به زندان های کشورشان منتقل شوند. به نظر می رسد با اجرایی شدن این توافق در مرحله نخست و تا پایان ماه جاری، ۲۵۱ نفر از این محکومان از زندان های چهار استان ایران به افغانستان انتقال یابند.