رایزنی مرکل و رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز میزبان «قربانقلی بردی محمد اف» رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین است.

مرکل و بردی محمد اف قرار است در دیدار با یکدیگر درباره راههای افزایش سطح همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر کنند.

سازمان های حقوق بشری در آستانه سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به آلمان از مرکل خواسته اند تا مباحث حقوق بشر را در گفتگوهای دوجانبه خود با وی بگنجاند.

یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندمرتبه نیز بردی محمد اف را در این سفر همراهی می کند.

سوابق همکاری دو کشور به سال ۱۹۹۲ میلادی بر می گردد. این دو کشور تاکنون ۳۳ سند همکاری امضا کرده‌اند.