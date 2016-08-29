  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

رایزنی مرکل و رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین

رایزنی مرکل و رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین

صدراعظم آلمان امروز میزبان رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز میزبان «قربانقلی بردی محمد اف» رئیس جمهوری ترکمنستان در برلین است.

مرکل و بردی محمد اف قرار است در دیدار با یکدیگر درباره راههای افزایش سطح همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر کنند. 

سازمان های حقوق بشری در آستانه سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به آلمان از مرکل خواسته اند تا مباحث حقوق بشر را در گفتگوهای دوجانبه خود با وی بگنجاند. 

یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندمرتبه نیز بردی محمد اف را در این سفر همراهی می کند. 

سوابق همکاری دو کشور به سال ۱۹۹۲ میلادی بر می گردد. این دو کشور تاکنون ۳۳ سند همکاری امضا کرده‌اند.

کد مطلب 3755025
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها