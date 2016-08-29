مهندسان گزارش آغاز عملیات ساختمانی را به شهرداری همدان ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان، مجید یوسفی‌نوید افزود: مکاتبه با شهرداری مناطق در خصوص الزام نصب تابلوی مشخصات ساختمان در کارگاه و مکاتبه با اداره کنترل و نظارت در خصوص جلوگیری از ادامه کار ساختمان‌هایی که تابلوی مشخصات ساختمان نصب نکرده‌اند از جمله اقدامات انجام شده توسط این واحد در یک ماهه اخیر بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان همچنین گفت: مکاتبه با شهرداری مناطق در خصوص ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ در مورد محدودیت مساحت خرپشته ساختمان‌های با مصالح بنایی و برگزاری جلسه با اداره کل استانداری، سازمان نظام مهندسی و آتش‌نشانی در خصوص احداث آسانسور در بناهای موجود و بررسی و اظهارنظر در خصوص روند ارائه طرح نما در نقشه‌های معماری نیز طی این مدت انجام شده است.

یوسفی‌نوید با بیان اینکه مهندسان باید گزارش شروع عملیات ساختمانی را به شهرداری همدان ارائه دهند، افزود: انجام امور مربوط به تمدید و ارتقای پروانه اشتغال مهندسان و انجام امور ثبت مهندسان نیز از دیگر فعالیت‌های واحد امور مهندسان و توزیع نقشه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان طی این یک ماه بوده است.