کسب رتبه اول نیروی انتظامی دامغان در بین دستگاه های اجرایی

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استانداری سمنان توسط یکی موسسه خصوصی و با حضور در بین شهروندان و از گروه ها و قشر های مختلف اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی و انتظامی کرده است، افزود: در شهرستان دامغان نیروی انتظامی رتبه اول، جمعیت هلال احمر، سپاه ناحیه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره گاز به ترتیب در رتبه بعدی این ارزیابی قرار گرفته اند.

وی اقتدار پلیس ایران را به قدرت معنوی آن دانست و افزود: نیروی انتظامی رعایت حقوق شهروندی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس شورای تامین دامغان با اشاره به اقدامات مثبت نیروی انتظامی در این شهرستان تصریح کرد: این نیرو توانسته ارتباط بسیار خوبی را با مردم برقرار کند که نتیجه آن بالا رفتن ضریب امنیت در منطقه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی رعایت حقوق شهروندی را در دستور کار جدی خود قرار داده است، لذا با رعایت این اصل می تواند به وظیفه ذاتی خود در ایجاد نظم و انضباط اجتماعی به درستی عمل کند.

فرماندار شهرستان دامغان با تاکید بر اینکه اقتدار پلیس به تعداد اسلحه و تجهیزات نیست، افزود: آنچه که عامل موفقیت این نیرو در جامعه بوده قدرت معنوی آنان است که باید زمینه های تقویت معنوی ایشان فراهم شود.

مجد پلیس جمهورای اسلامی ایران را بهترین پلیس دنیا دانست وگفت: این نیرو با توجه به اینکه رفتار آن مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی و دینی است، ارزش های والای بشری در فعالیت های خود رعایت می کند لذا می توان پلیس کشور را بهترین و کار آمدترین پلیس در جهان دانست.