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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۵۰

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کرد؛

فعالیت۲۶۰۰شرکت دانش بنیان درکشور/فناوری به ادبیات اقتصادی واردشود

فعالیت۲۶۰۰شرکت دانش بنیان درکشور/فناوری به ادبیات اقتصادی واردشود

اراک- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر دو هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور فعالیت دارند و بهره گیری از دانش و فناوری این شرکت ها در حوزه اقتصادی ثمرات مثبت فراوانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری روز دوشنبه در بدو ورود به اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره به مساله رشد دانش و فناوری در کشور توجه ویژه ای داشته و در فرمایشات اخیر خود نیز به این مساله اشاره کرده اند و همچنین رئیس جمهور نیز نگرش خاص به موضوع رشد دانش و فناوری در کشور دارد.

وی افزود: دانش و فناوری باید به ادبیات اقتصاد و تولید در کشور وارد شود و بر همین اساس رئیس جمهور طی جلسات اخیر نسبت به راه اندازی و افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان تاکید کرده است.

ستاری بیان کرد: هم اکنون دو هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که سالانه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: هم اکنون در حوزه زیست فناوری و بیوتکنولوژی در شرایط رشد و پیشرفت قرار داریم، شرکت های فعال و پرانگیزه ای در این زمینه در کشور فعالیت دارند و پیش بینی می کنیم که آینده کشور در این حوزه آینده درخشان و امیدوارکننده ای باشد.

وی افزود: وجود شرکت های صنعتی بزرگ و همچنین دانشگاه های مختلف و متعدد در استان مرکزی ظرفیت بسیار خوبی برای رشد و پیشرفت بیشتر این استان در حوزه دانش و فناوری است.

ستاری گفت: پارک علم و فناوری استان مرکزی از جمله پارک های فناوری فعال کشور است و در واقع زمینه رشد دانش در این استان فراهم است.

کد مطلب 3755035

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