ثبت نام ۲هزار واحد خوزستان در بهین یاب/بهره برداری از طرح بیدبلند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی تقسیم بندی هایی که شد، هفت پروژه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دادند که بیشتر آنها برش های استانی دارند.

وی افزود: رونق تولید، تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار، توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز در صنعت فولاد و مس، تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی، ارتقای رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری و افزایش صادرات کالا و خدمات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار برش استانی دارند که در این خصوص جلسات بسیاری را تشکیل داده ایم.

حسن زاده گفت: دو هزار واحد صنعتی و کشاورزی خوزستان در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند که ۶۰۰ واحد به کارگروه تخصصی و بعد هم برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شوند. تاکنون ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات از این طریق پرداخت شده است.

وی با اشاره به تشکیل جلسات هفتگی با بانک ها برای رفع مشکلات اداری این واحدهای صنعتی عنوان کرد: واحدهای صنعتی خوزستان تاکنون برای دریافت ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ثبت نام کرده ولی دز فاز اول پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان را برای استان در نظر گرفته اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان کرد: در زمینه طرح های صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد نیز واحدهایی که به تسهیلات نیاز دارند را به بانک معرفی می کنیم. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در خوزستان داریم.

بهره برداری از فاز نخست طرح فولاد شادگان

وی ادامه داد: یکی از ۳۳ طرح ملی وزارت صنعت و معدن در خوزستان اجرایی می شود که آن هم طرح فولاد شادگان است، مقرر شده که فاز اول این طرح تا اول آبان ماه به بهره برداری برسد ولی پیش بینی می کنم تا ۲۲ بهمن به بهره برداری برسد.

حسن زاده تصریح کرد: طرح ملی رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط این وزارت هم یک برش استانی دارد که پیگیری های لازم را در این زمینه انجام دادیم. همچنین برای طرح ملی افزایش میزان صادرات نیز برای خوزستان سهم ۱.۳ میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان افزود: در هفته دولت ۱۸ طرح بزرگ با دو طرح توسعه کوچک تر با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی خبر داد: تا پایان سال جاری نیز ۱۳ طرح بزرگ مثل فولاد آتیه خلیج فارس، کلهر دانه، روغن کشی خلیج فارس، آریا استیل الوند در اندیمشک، فولاد کاوه اروند در منطقه آزاد، شیمی پاسارگارد، آلومینیوم مسجدسلیمان، پرشین کلر کیمیا شوشتر و سیمان عمران و آریا اندیمشک به بهره برداری می رسد.

حسن زاده ادامه داد: یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان برای این ۱۳ طرح سرمایه گذاری شده و میزان اشتغالزایی آنها نیز سه هزار نفر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: طرح بزرگ پالایشگاه گاز بیدبلند هم با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اگر این طرح های بزرگ در یکی از استان های کوچک کشور به بهره برداری می رسید شاید تمام مشکل بیکاری آنها حل می شد ولی چون خوزستان یک استان وسیع با جمعیت بالاست چندان اتفاق خاصی در آن مشاهده نمی شود.

از میزان بومی گزینی پروژه های نفتی اطلاعی ندارم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه برای اینکه بخواهیم شاهد تحول خوبی در رفع بیکاری استان باشیم باید صنایع پایین دستی را در این استان احداث و راه اندازی کرد، افزود: با هماهنگی استاندار زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار در محور ماهشهر به امیدیه برای فراهم کردن زیرساخت هایی به منظور راه اندازی صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی در نظر گرفته ایم. حسن زاده ادامه داد: قطعا با راه اندازی چنین صنایعی زنجیره نهایی برای اشتغالزایی در خوزستان تکمیل می شود.

وی در پایان عنوان کرد: به هیچ وجه عدم رعایت بومی گزینی را در صنعت خوزستان قبول ندارم و اصلا برای یک تولیدکننده صرقه اقتصادی ندارد که بخواهد نیروی خود را از خارج از استان تامین کند. البته من از میزان بومی گزینی پروژه های نفتی اطلاعی ندارم.