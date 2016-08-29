  1. استانها
  2. گلستان
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

۲۸ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی گلستان اجرا می شود

۲۸ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی گلستان اجرا می شود

گرگان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: برنامه های اقتصاد مقاومتی گلستان در حوزه کشاورزی در قالب ۱۳ پروژه و ۲۸ طرح اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر شامگاه یکشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری و چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی نخستین وزارتخانه ‎ای بود که برش کشوری اقتصاد مقاومتی را تهیه کرد و آن را به صورت کتاب در آورد.

وی افزود: برش استانی آن نیز مشخص شد و به استعداد، توانمندی و پتانسیل هر شهرستان‎ برش شهرستانی این برنامه نیز مشخص شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در کمیته‎های تخصصی برش های شهرستانی مورد ارزیابی قرار گرفته و یک مجری شهرستانی و یک مجری استانی هر دو هفته یکبار در خصوص روند اجرایی برنامه های اقتصاد مقاومتی گلستان در حوزه کشاورزی گزارش ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: لیست این ۱۳ پروژه و ۲۸ طرح به تائید ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده و همه آن ها در حال اجراست.

مهاجر با بیان اینکه بیشتر طرح‎ های اقتصاد مقاومتی در استان گلستان در راستای امنیت غذایی است، متذکر شد: در راستای تولید پایدار استان باید یک برنامه‎ریزی مدون داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی تاکید فراوانی داشته است، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲  و با آغاز به کار دولت تدبیر و امید اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته شدید ترین خشکسالی که باعث شد ۴۸ درصد میانگین دراز مدت بارندگی در استان گلستان کاهش پیدا کند را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: ۶۳ درصد ارزش تولیدات کشاورزی در طی سه سال گذشته رشد پیدا کرده است.

به گفته مهاجر در حال حاضر چهار هزار و ۴۴۵ تن محصولات کشاورزی با ارزش ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی تولید می‎شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه در کل استان محصولات کشاورزی ۳۴.۸ درصد رشد تولیدات را در طی سه سال گذشته داشته است، بیان کرد: مزارع گلستان مدیریت علمی نمی شوند و ضرورت دارد برای افزایش تولید پایدار در تجهیز و نوسازی ادوات و زهکشی در گلستان سرمایه گذاری کنیم.

کد مطلب 3755047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها