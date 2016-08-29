گلستان در بسیاری از شاخص های توسعه رتبه ۲۷ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزار جریبی شامگاه یکشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری و چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: برای عقب ماندگی استان دلیل نمی خواهیم و دنبال مقصر نبوده و نیستیم.

وی افزود: مردم گلستان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و همه مدیران و مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم متحد شوند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیکاری بزرگ ترین مشکل استان گلستان است و فقر گلستان در زیر سرسبزی آن پنهان است.

وی تاکید کرد: فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن زیر پوست اجتماعی است نهان است و رفع آن نیازمند خدمت خالصانه همه مسئولان و متولیان است.

هزار جریبی خاطرنشان کرد: نماینده ولی فقیه، استاندار گلستان و مجمع نمایندگان استان که ضلع مثلث برای ارائه خدمت صادقانه و فراهم کردن زمینه توسعه استان هستند.

نماینده مردم گرگان و اق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند ماه گذشته و آغاز به کار مجلس دهم هیچ یک از مدیران گلستانی برای پیگیری موضوعات و مشکلات استان با نمایندگان استان تماس نگرفته اند در حالی که می توان از ظرفیت مجمع نمایندگان برای حل مشکلات از طریق وزارتخانه ها اقدام کرد.

به گفته وی برنامه ششم در راه است و مشکلات بسیاری از طرح ها را یم یتوان در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون برنامه و بودجه که بنده نیز عضو آن هستم حل کرد.