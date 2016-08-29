وارستگی از امور دنیوی مهمترین ویژگی شهداست/هدف خدمتگذاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح دوشنبه ضمن دیدار با خانواده شهید ابوالفضل حسن بیگی در اراک، اظهار داشت: فیض شهادت خاصیت ویژه ای دارد و همیشه باید احساس کنیم که شهیدان زنده و نظاره گر هستند.

وی با اشاره به عملیات والفجر۸ که شهید حسن بیگی در این عملیات به مقام رفیع شهادت نائل شد، افزود: عملیات والفجر ۸ یکی از عملیات های خاص و پرموفقیت دفاع مقدس بود که با توانمندی و تلاش ایثارگران کشورمان پیروزی های زیادی در این عملیات کسب شد.

ستاری تصریح کرد: در این عملیات موفق شدیم ۹۰فروند هواپیمای نیروی هوایی دشمن را سرنگون کنیم و همه این دستاوردها از تلاش فرزندان ایران اسلامی و جان فشانی های آن حاصل شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه ما باید تلاش کنیم در جایگاه خود خدمت گذار و ایثارگر باشیم و شهیدان کسانی بودند که به پشتوانه ایمان برای کشور تلاش کردند و هیچگونه چشمداشتی نداشتند.

ستاری بیان کرد: ساده زیستی و ایمان مهمترین ویژگی کسانی بود که جان خود را در راه انقلاب و دفاع از کیان نظام اسلامی فدا کردند و به امور دنیوی بی توجه بودند.