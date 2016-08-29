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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

معاون فناوری رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید حسن بیگی؛

وارستگی از امور دنیوی مهمترین ویژگی شهداست/هدف خدمتگذاری باشد

وارستگی از امور دنیوی مهمترین ویژگی شهداست/هدف خدمتگذاری باشد

اراک- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شهدا و ایثارگران از پشتوانه ایمان و وارستگی از امور مادی و دنیوی برخوردار بودند و این ویژگی مهمی است که امروز باید مورد توجه ما در امور قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح دوشنبه ضمن دیدار با خانواده شهید ابوالفضل حسن بیگی در اراک، اظهار داشت: فیض شهادت خاصیت ویژه ای دارد و همیشه باید احساس کنیم که شهیدان زنده و نظاره گر هستند.

وی با اشاره به عملیات والفجر۸ که شهید حسن بیگی در این عملیات به مقام رفیع شهادت نائل شد، افزود: عملیات والفجر ۸ یکی از عملیات های خاص و پرموفقیت دفاع مقدس بود که با توانمندی و تلاش ایثارگران کشورمان پیروزی های زیادی در این عملیات کسب شد.

ستاری تصریح کرد: در این عملیات موفق شدیم ۹۰فروند هواپیمای نیروی هوایی دشمن را سرنگون کنیم و همه این دستاوردها از تلاش فرزندان ایران اسلامی و جان فشانی های آن حاصل شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه ما باید تلاش کنیم در جایگاه خود خدمت گذار و ایثارگر باشیم و شهیدان کسانی بودند که به پشتوانه ایمان برای کشور تلاش کردند و هیچگونه چشمداشتی نداشتند.

ستاری بیان کرد: ساده زیستی و ایمان مهمترین ویژگی کسانی بود که جان خود را در راه انقلاب و دفاع از کیان نظام اسلامی فدا کردند و به امور دنیوی بی توجه بودند.

کد مطلب 3755069

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