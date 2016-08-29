به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی اعلام کرد که انگلیس قصد دارد برای مشارکت در نبرد با گروه تروریستی داعش، ناو جنگی به خلیج فارس اعزام کند.

در ادامه گزارش گفته شده است: ارزش این ناو جنگی بالغ بر یک میلیارد پوند است که در چارچوب حمایت از تلاش های نظامی در نبرد با داعش هزینه می شود.

«مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس نیز اظهار داشت که سلاح نابود کننده «اچ ام اس دارینگ» طی هفته جاری برای پشتیبانی از جنگنده های آمریکایی که مواضع داعش را در عراق و سوریه هدف قرار می دهند به کار گرفته خواهد شد.

وی پیش از این گفته بود: انگلیس در حال برنامه ریزی برای اعزام نظامیان بیشتری به عراق در راستای حمایت از نابودی داعش است.