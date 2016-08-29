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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

مدیر کمیته امداد نهاوند خبر داد:

تولید ۱۶۷ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد نهاوند

تولید ۱۶۷ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد نهاوند

همدان- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند از تولید ۱۶۷ تخته فرش توسط مددجویان تحت حمایت این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

علی کاویانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۵۹ متر مربع فرش توسط مددجویان تحت حمایت این نهاد تولید شده است، اظهار داشت: فرشهای تولید شده چهار میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال به فروش رفته است.

وی از بهره مندی ۳۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد از کلاسهای آموزش قالیبافی درچهار ماهه نخست سالجاری خبر داد و با بیان اینکه کمیته امداد پس از برگزاری دوره های آموزشی با پرداخت تسهیلات اشتغال، مددجویان را به سمت خودکفایی سوق داده است، افزود: سال گذشته ۱۳۵ مددجوی این نهاد در شهر نهاوند و روستاهای محروم قالیبافی را تحت نظر کمیته امداد نهاوند گذرانده اند.

کاویانی با بیان اینکه در حال حاضر  ۵۵۰ دار قالی در شهرستان نهاوند فعال هستند، افزود: در چهار ماهه نخست امسال ۳۰ تخته فرش به متراژ ۱۳۰ متر مربع به مبلغ یک میلیاردو ۳۵۰ میلیون ریال فروش رفته و ۶ تخته فرش ابریشم به متراژ ۱۵ متر مربع تولید شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند عنوان کرد: این نهاد در پایان دوره های آموزش قالیبافی، دارقالی را به منازل مددجویان انتقال داده و در پایان کار، فرشهای بافته شده توسط خریداران فرش و کمیته امداد به فروش رسیده و از سود حاصل آن خانواده ها بهره مند می شوند.

علی کاویانی عنوان کرد: کمیته امداد آموزش و تقویت برنامه های مهارتی و توانمند سازی مددجویان را به عنوان یک اصل اساسی در حوزه ایجاد اشتغال و کار آفرینی مفید و موثر می داند و با برگزاری این دوره های مهارتی و آموزشی، بستر و زمینه ای فراهم می شود تا مددجویان و افراد فاقد شغل و خانواده های بی بضاعت بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان نهاوند گفت: برای ارائه آموزشهای فنی حرفه ای به دو هزار و ۱۲ نفر از مددجویان یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال توسط این نهاد هزینه شده است.

کد مطلب 3755071

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