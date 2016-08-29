۴۶ روستای شادگان تاکنون بهسازی شده است

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جهت اجرای طرح های هادی این روستاها مبلغ ۱۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: این طرح ها شامل تکمیل پروژه های سال ۹۱ و اجرای پروژه های بهسازی سال های ۹۲ تا ۹۴ بوده و در این راستا ۱۳۳ هزار و ۲۸۵ متر مربع آسفالت سازی، ۲۲ هزار و ۸۲۰ متر مربع پیاده رو سازی، ۲۷ هزار و ۳۰۴ متر مکعب عملیات خاکی و ۲۰ و ۲۷۸ متر جوی و جدول اجرا شده است.

معاون فرماندار شادگان تصریح کرد: طی این مدت، تعداد ۸۸۶ فقره تسهیلات بانکی مقاوم سازی جذب، تعداد یک هزار و ۸۷۴ فقره سند مالکیت روستایی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صادر و تعداد سه هزار و ۲۷۴ پرونده جهت صدور رأی سند مالکیت تشکیل شده است .

آلبوغبیش با اشاره به طرح های مشارکتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاران عنوان کرد: هم اکنون تعداد هشت پروژه مشارکتی بهسازی روستایی در بخش های تابعه با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد شامل عملیات خاکی، کوپال ریزی، احداث جوی و جدول، شن ریزی و آسفالت سازی در حال اجراست و دو پروژه به طور ۱۰۰ درصد تکمیل شده اند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل امور روستایی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، اجرای پروژه های مشارکتی بهسازی محیط روستایی بدون محدودیت اعتباری قابلیت اجرایی داشته و دهیاران و بخشداران می توانند در این زمینه با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پروژه های خود را تعریف و اقدامات بعدی را انجام دهند .