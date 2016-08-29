خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه کازرونی: سینما همایون (۲۲ بهمن) از جمله سینماهایی است که باید همانند سینماهای ساحل، خانواده و فلسطین به حوزه هنری واگذار شود.

به گفته مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان بخش اصلی این سینما متعلق به حوزه هنری اصفهان است اما ورودی این سینما از داخل پاساژی است که شهرداری اصفهان از مصلا خریداری کرده است.

توافق‌های اولیه میان حوزه هنری و شهرداری حاکی از این است که با توجه به کمبود سالن تئاتر در اصفهان در صورت توافق نهایی این دو ارگان، این سینما به سالن تئاتر شهر اصفهان تبدیل می‌شود تا یکی از تاریخی‌ترین مشکلات هنر نمایش در اصفهان که تاکنون روی خوش اصلاح به خود ندیده است یعنی« کمبود سالن تئاتر» رفع شود.

با توجه به اینکه خیابان چهارباغ عباسی از خیابان‌های قدیمی اصفهان است که در آینده نیز به پیاده راه و خیابان گردشگری تبدیل می‌شود آخرین پیشنهاد ارائه شده در این زمینه، قرار گرفتن تئاتر شهر در چهارباغ عباسی بوده است

در این ارتباط اصغر آذربایجانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تبدیل این سینما به تئاتر شهر اصفهان را امری محتمل می‌داند اما معتقد است که مباحث مالکیتی این زمین تا حدودی مورد نقد است.

وی در این ارتباط بیان داشت: تئاتر شهر اصفهان از مجموعه‌هایی است که حتی کلنگ‌زنی آن در سال‌های گذشته انجام شد اما با وجود تعیین طرح معماری به دلیل در نظرگرفتن زمین نامناسب و دور از مرکز شهر این مجموعه به سرانجام نرسید.

وی با بیان اینکه تاکنون دو بار جا به جایی زمین در این ارتباط انجام شده است، افزود: با توجه به اینکه خیابان چهارباغ عباسی از خیابان‌های قدیمی اصفهان است که در آینده نیز به پیاده راه و خیابان گردشگری تبدیل می‌شود آخرین پیشنهاد ارائه شده در این زمینه، قرار گرفتن تئاتر شهر در چهارباغ عباسی بوده است.

تبدیل سینما همایون به تئاتر شهر، نیازمند توافق نهایی حوزه هنری و شهرداری

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه به احتمال قوی سینما ۲۲ بهمن به تئاتر شهر اصفهان مبدل می‌شود، تأکید کرد: در تهاتری میان مصلا و شهرداری بخشی از این زمین (ورودی اصلی سینما) به شهرداری واگذار شده اما زمین خود سینما متعلق به حوزه هنری است.

وی ادامه داد: در مذاکرات کمیسیون فرهنگی با حوزه هنری قرار بر این است که با مشارکت این دو نهاد تئاتر شهر اصفهان در محل سینما همایون ساخته شود که باید شهرداری در این ارتباط به جمع‌بندی برسد.

آذربایجانی تاکید کرد: بر این اساس امیدواریم با مذاکرات نهایی سالن تئاتر شهری در خور مردم فرهنگ دوست اصفهان در خیابان چهارباغ که اکثر سینماهای اصفهان نیز در محدوده این خیابان قرار دارد کلید بخورد.

از نظر مسائل حقوقی سرقفلی و امتیاز زمین سینما متعلق به حوزه هنری است که اسناد آن نیز وجود دارد و زمین و عرصه این سینما نیز متعلق به سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید است

وی اضافه کرد: البته مباحث مالکیت این زمین تا حدودی مورد نقد است بدین معنا که مصلا مدعی مالکیت کل زمین است اما حوزه هنری نیز ادعا می‌کند که به جز ورودی مابقی سینما مربوط به حوزه است و بر این اساس باید در این ارتباط با مشارکت این دو نهاد به یک جمع بندی نهایی برسیم.

سرقفلی و امتیاز زمین سینما همایون متعلق به حوزه هنری است

همچنین سید مهدی سیدین‌نیا مدیر حوزه هنری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که با توجه به ادعای مصلای اصفهان در ارتباط با مالکیت کل زمین سینما همایون و واگذاری آن به شهرداری آیا مشکلی در مشارکت شهرداری و حوزه هنری برای تأسیس تئاتر شهر اصفهان ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: سینما ۲۲ بهمن دارای دو بخش است؛ یکی پاساژ جلویی و دیگری خود سینما که پشت این زمین است و البته ورودی سینما ۲۲ بهمن نیز از داخل همین پاساژ واقع در چهارباغ عباسی است.

وی با بیان اینکه مجموعه سینما شامل یک سالن روباز و یک سرپوشیده بوده است که زمینی شامل یک هزار و ۸۳۶ مترمربع را شامل می‌شود، ابراز داشت: از نظر مسائل حقوقی سرقفلی و امتیاز زمین سینما متعلق به حوزه هنری است که اسناد آن نیز وجود دارد و زمین و عرصه این سینما نیز متعلق به سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید است.

مدیر حوزه هنری اصفهان بیان داشت: این سینما با نام ۲۲ بهمن در اوایل انقلاب فعال بوده است و پس از ۵ تا ۶ سال بهره‌برداری نشده و حالت مخروبه درآمده است.

آتش‌سوزی عمدی در سینما ۲۲ بهمن

وی اضافه کرد: چند سال پیش که سرقفلی این زمین در اختیار حوزه هنری قرار گرفت تصمیم به بازسازی آن داشتیم که متاسفانه به شکل عمدی آتش زده شد و این روند متوقف شد و اکنون نیازمند بازسازی اساسی است.

سیدین نیا با اشاره به اینکه این سینما جزو مواردی است که عرصه آن نیز از سوی بنیاد شهید به حوزه هنری واگذار خواهد شد، گفت: هم اکنون این واگذاری در حال طی مراحل قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه پاساژ جلوی سینما متعلق به مصلای اصفهان بوده است و طی توافق‌نامه به شهرداری واگذار شده است، بیان داشت: حوزه هنری اصفهان در ارتباط با اینکه روند مسایل حقوقی شهرداری با مصلا در ارتباط با پاساژ جلوی این زمین چگونه خواهد بود مداخله‌ نمی‌کند.

پیشنهاد حوزه هنری اصفهان به شهرداری در ارتباط با سینما همایون

مدیر حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه به یقین مصلا دارای اسنادی درباره معامله خود با شهرداری است، گفت: به صرف یک ادعا نمی‌توان تعیین کرد زمینی متعلق به یک مجموعه است یا خیر بلکه باید مستندانی در دست باشد.

سیدین نیا تصریح کرد: بر این اساس حوزه هنری اصفهان می‌تواند درباره یک هزار و ۸۳۶ مترمربع از زمین که در اختیار خود دارد تصمیم بگیرد و ما با مطالعات لازم در این ارتباط پیشنهادی به شهرداری ارائه کردیم مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در صورت تملک کامل شهرداری نسبت به پاساژ جلوی سینما، مجموعه این زمین حدود سه هزار مترمربع خواهد شد تئاتر شهر اصفهان در این مکان جانمایی شود.

بخش تجاری این زمین با دارا بودن حدود ۵۲ پلاک مغازه در اختیار مصلا و شهرداری است و می‌تواند همچنان با همین عنوان اما در کنار یک پروژه فرهنگی یعنی تئاتر شهر اصفهان مورد استفاده قرار گیرد

وی افزود: در صورت تحقق این امر که در ابتدای امر توسط حوزه هنری اصفهان پیشنهاد شده است یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی شهر اصفهان کلید خواهد خورد و این مجموعه با دارا بودن سالن‌های تئاتر مشکل هنر نمایش را در اصفهان رفع خواهد کرد ضمن اینکه تالارهایی برای اجرای موسیقی و دیگر موارد مرتبط با فرهنگ و هنر برای این مجموعه در نظر گرفته می‌شود.

پایتخت فرهنگی جهان اسلام، تنها دو سالن تئاتر دارد

مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه زمین پشت سینما نیز امکان تملک دارد، تاکید کرد: همچنین بخش تجاری این زمین با دارا بودن حدود ۵۲ پلاک مغازه در اختیار مصلا و شهرداری است و می‌تواند همچنان با همین عنوان اما در کنار یک پروژه فرهنگی یعنی تئاتر شهر اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

سال‌های سال است اصفهان با یدک کشیدن نام پایتخت فرهنگی جهان اسلام تنها و تنها دو سالن برای اجرای تئاتر دارد؛ با توجه به جانمایی نامناسب سالن تئاتر شهر در منطقه شهید کشوری که به نوعی خارج از محدوده شهری بوده است، امید می‌رود با توافق شهرداری و حوزه هنری تئاتر شهر اصفهان در مساحتی فراخورِ نام و هنر شهر اصفهان و در خیابان پر تردد و معروف چهارباغ که اغلب سینماهای اصفهان نیز در آن قرار دارد ساخته شود.