۱۰۰هزارمیلیارد تومان برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری صبح دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گام دوم مثلث توسعه ی اقتصادی منطقه پنج (زرند و کوهبنان) اظهار کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دولت باید برنامه ها را در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در نظر بگیرد که خوشبختانه این امر در استان کرمان به شکل همه جانبه انجام شده است و با راهبری و مدیریت استاندار کرمان بسیار فراتر از سطح ملی در این استان پیش رفته است.

وی با بیان اینکه ۳۸۹ پروژه همراه با ۹۵ تکلیف ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان داشته ایم، افزود: ۱۱۳ پروژه در دستگاه های اجرایی فراتر از برنامه بودجه انجام شده است و این نکته ای قابل تامل است.

رودری با بیان اینکه هزار و ۹۸۱ پروژه برش شهرستانی طرح های استان بوده که در سطح هر منطقه مشخص است، گفت: تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها نیاز است که علاوه بر اعتبارات دولتی، نیاز به ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش خصوصی داریم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با توجه به تجربه ای که داریم از این امر استفاده و آن را تکمیل کنیم و روی آن ها کار شود و در نهایت بتوانیم سهمی را که در استان کرمان در سطح ملی برای ما در نظر گرفته شده است محقق کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: مجموعه فعالیت های هر منطقه از جمله شناخت ظرفیت ها، تنگناها، تکمیل زنجیره های ارزش و خوشه های صنعتی منطقه باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در هر منطقه اقتصادی صورت بگیرد.