رقابت۲۰۸ نفر در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان صبح روز دوشنبه در نشست برنامه های سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمانشاه، اظهار داشت: قرآن به عنوان سند هدایت بشر بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و ما مسلمانان مفتخر به داشتن این سند هستیم که ۱۴۰۰ سال است تحریف نشده است.

وی با اشاره به انحرافات موجود بر سر راه بشر، گفت: قرآن سند هدایت بشر است که آنان را با وجود مفسرانی چون پیامبر و ائمه از این انحرافات به راه راست هدایت می کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هم اکنون دشمن با ایجاد انحراف سعی در این دارد که چهره اسلام را تغییر و اسلام دروغینی را به جهان معرفی کند.

عباسیان ایجاد گروهک های تکفیری چون داعش را به همین دلیل دانست که از سوی شیعه و سنی مطرود است.

راهیابی ۲۰۸ نفر از کرمانشاه به مرحله استانی مسابقات قرآنی

وی بر تبلیغ و ترویج قرآن برای جلوگیری و مقابله با این انحرافات تاکید کرد و افزود: در راستای ترویج قرآنی، مسابقات سراسری قرآن کریم ترتیب داده شده که در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

عباسیان حفظ ۱۰، ۲۰ و کل، ترتیل و مفاهیم قرآن را از جمله رشته های این مسابقات برشمرد و گفت: برگزاری مسابقات اذان نیز در ۹ رشته از دیگر برنامه ها خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در استان بیش از ۱۹۰۰ نفر در مسابقات شرکت کرده که ۲۰۸ نفر از آنان به مرحله استانی راه یافتند که این افراد نیز که ۹۰ نفر از آنان از آقایان و مابقی خانم ها هستند در مرحله استانی با وجود داوران کشوری و بین المللی در گروه سنی بزرگسالان و بالای ۱۸ سال برای ورود به مرحله کشوری رقابت می کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: این مسابقات فردا صبح در محل مجتمع بعثت کرمانشاه آغاز و برترین ها به مرحله کشوری راه می یابند.

حضور کاروان های قرآنی از شهرهای مختلف کشور

عباسیان تصریح کرد: سقف امتیازات متفاوت است و برخی از رشته ها مثل حفط ۵ و ۱۰ جز مرحله کشوری ندارد، اما در مجموع ۱۲ نفر به مرحله کشوری می روند.

این مسئول یاداور شد: حضور کاروان های قرآنی از شهرهای مختلف در مرحله مسابقات قرآنی و برپایی نمایشگاه قرآنی از جمله بخش های جنبی مرحله استانی این دوره از مسابقات است.

عباسیان اظهار داشت: حضور عموم برای حضور در این مسابقات و استفاده از تلاوت قاریان آزاد است و چه در بخش خواهران و چه برادران برنامه ای برای پذیرایی نداریم.

وی با بیان اینکه افتتاحیه و اختتامیه مسابقات استانی به صورت مستقیم از شبکه استانی پخش خواهد شد، گفت: مسابقات طی فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه برگزار و آیت الله علما سخنران ویژه اختتامیه است.

برگزاری مسابقات کشوری به میزبانی استان گیلان

عباسیان خاطر نشان کرد: مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز امسال به میزبانی استان گیلان و شهر رشت برگزار می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از سال ۹۰ اوقاف و امور خیریه طرح تربیت حافظان را در دستور قرار داد که تا ۹۴ یک میلیون حافظ قرآن را تربیت کند که هم اکنون بیش از یک میلیون نفر تربیت شده است. همچنین یک میلیون نفر در کشور و ۳۲ هزار نفر در استان سازماندهی شد که تربیت شوند و امسال هم ۸۰۰۰ نفر سهمیه استان در این زمینه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افتتاح مدرسه شبانه روزی قرآن کریم در استان نیز مقدمه ای بر تربیت حافظان قرآن کریم در استان عنوان کرد.

حجت الاسلام عباسیان تربیت حافظان قرآن کریم در روستاها را از دیگر برنامه های مد نظر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم برشمرد.

وی بر ترویج فرهنگ اذان در جامعه و پخش زنده اذان در مساجد استان تاکید کرد و گفت: رسانه ها در این زمینه می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند.

بسیاری از بی اخلاقی ها نتیجه دوری از قرآن است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه هم چنین بر آموزش قرآن و مباحث دینی در مهدکودک ها نیز تاکید کرد.

وی در خصوص برگزاری کنسرت ها نیز گفت: باید دید برگزاری کنسرت ها چقدر نیاز جامعه است، آیا آنقدر مهم است که ظرفیت رسانه ها صرف آن شود.

این مسئول تصریح کرد: بسیاری از معضلات، بی اخلاقی ها و بیکاری ها در جامعه در نتیجه دوری از قرآن و آموزه های دینی است.