بخش اقتباس به جایزه محمود استادمحمد اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته سعید طباطبایی دبیر جایزه محمود استادمحمد، فراخوان دومین دوره این جایزه نیمه شهریورماه از سوی دبیرخانه در دو بخش بهترین نمایشنامه سال و بهترین نمایشنامه اقتباسی منتشر خواهد شد.

هدف بنیاد استادمحمد از برگزاری این جایزه، شناسایی برترین نمایشنامه‌های سال ۱۳۹۴ است که برای نخستین بار به صورت کتاب منتشر شده‌اند و یا برای نخستین بار اجرا شده باشند.

به گفته طباطبایی، با توجه به بحث اقتباس در نمایشنامه‌نویسی، در این دوره بخشی مجزا به نمایشنامه‎های اقتباسی اختصاص پیدا خواهد کرد و علاوه بر نمایشنامه‌های تالیفی برتر سال که توسط این جایزه انتخاب و معرفی می‌شوند، نمایشنامه‌های اقتباسی هم مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از برترین آثار اقتباسی نیز تجلیل خواهد شد. بنابراین نشان این دوره از جایزه بنیاد استادمحمد در دو بخش به نفرات برگزیده اهدا خواهد شد.

اسامی داوران دوره دوم به زودی اعلام می‌شود.