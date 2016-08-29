همایش روز بسیج کارمندان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت سالروز قشر بسیج کارمندی صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان و کارمندان ادارات در کرمانشاه برگزار شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت استان کرمانشاه در این مراسم، اظهار داشت: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین است باید در ادارات جهاد اداری انجام شود.

صید محمد جمشیدی با بیان اینکه ارباب رجوع در واقع اربابان مراجعه و نه اسیران رجوع هستند، گفت: متاسفانه در بسیاری از ادارات استان تکریم ارباب رجوع انجام نمی شود.

جمشیدی بیان کرد: عدم تکریم ارباب رجوع سبب نارضایتی مردم خواهد بود.

وی افزود: صرف وقت جهت تکریم ارباب رجوع و افزایش راندمان کاری، در اشاعه فرهنگ بسیج به ویژه درمیان کارمندان ادارات بسیار اثرگذار است.

جمشیدی عنوان کرد: این امر در حالی اهمیت می یابد که ساعت کار مفید در ادارات کشورهای دیگر حدود هشت ساعت در روز است در حالی که بر اساس آمار سال ۹۲ این عدد در کشور ما به ۲۲ دقیقه در روز می رسد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تکریم ارباب رجوع انجام شود به بخشی از وظایف خود در ادارات عمل کرده ایم.