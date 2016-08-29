اولین نشست هیات رئیسه فدراسیون تنیس روی میز در دوره مدیریتی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی آبان ماه سال گذشته با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز به عنوان رئیس چهار ساله این فدراسیون انتخاب شد. بر این اساس، ۹ ماه است که فدراسیون تنیس روی میز با مدیریت جدید اداره می شود اما طی این مدت اعضای هیات رئیسه این فدراسیون هیچ نشستی نداشته اند.

نخستین نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون تنیس روی میز در دوره مدیریت مهرداد علی قارداشی سه شنبه برگزار خواهد شد. علی قارداشی به عنوان رئیس فدراسیون همراه با محمود نظر و فاطمه کیوانی، دبیر و نایب رئیس فدراسیون و همچنین اشفیعی (خزانه دار)، داوود محمدی، سیدکمال سیدعلی، اصغر نورالله زاده، و مهران احدی اعضای هیات رئیسه فدراسیون تنیس روی میز هستند که فردا نخستین نشست خود را برگزار می کنند.

جمیل لطف الله نسبی نیز در نشست سه شنبه حاضر خواهد شد تا گزارش عملکرد تیم اعزامی به المپیک را را ارائه کند.