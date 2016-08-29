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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

سازمان ملی استاندارد ایران هشدار داد:

مردم از خرید مواد غذایی بسته بندی شده دارای جوایز خودداری کنند

مردم از خرید مواد غذایی بسته بندی شده دارای جوایز خودداری کنند

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی نسبت به خرید مواد غذایی بسته بندی شده دارای جوایز هشدار دادو گفت: مردم از خرید این نوع بسته بندی ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندار خراسان شمالی، فهیمه مهمان نواز گفت: براساس اعلام دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال،   قراردادن جوایز در داخل بسته های حاوی فرآورده های غذایی موجب فسادپذیری بیشتر فرآورده خواهد شد.

وی اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی، اشیاء خارجی را تحت عئوان جوایزه در کنار و یا داخل برخی فرآورده های غذایی بسته بندی شده قرار می دهند که این امر موجب فسادپذیری فرآورده های غذایی می شود.

مهمان نواز تصریح کرد: چنانچه مواد اولیه مورد مصرف در تولید این محصولات، شرایط بهداشتی و نگهداری نامطلوب آنها و همچنین امکان عبور نور خورشید از بسته بندی مواد غذایی وجود داشته باشد، موجب فساد بیشتر فرآورده ها می شود.

وی افزود: به منظور رعایت نکات بهداشتی، همچنین به دلیل جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ سلامت مصرف کننده، از هموطنان درخواست می شود از خرید این قبیل فرآورده ها خودداری و در صورت مشاهده این قبیل فرآورده ها مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ و یا پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org سامانه رسیدگی به شکایات، اعلام، تا اقدام قانونی لازم به عمل آید.

کد مطلب 3755105

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