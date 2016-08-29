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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

در استان الحدیده رخ داد؛

بیش از ۳۰ شهید و زخمی؛ حاصل جدیدترین جنایت سعودیها در یمن

بیش از ۳۰ شهید و زخمی؛ حاصل جدیدترین جنایت سعودیها در یمن

جنگنده های رژیم سعودی در جدیدترین جنایت خود در استان «الحدیده» یمن بیش از ۳۰ شهروند یمنی را شهید و زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی در یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی یک کارخانه تولید شکر در استان الحدیده را طی چند نوبت بمباران کردند.

به دنبال بمباران این کارخانه بیش از ۳۰ غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شدند.

به گفته منابع امنیتی و پزشکی، جنگنده های متجاوز سعودی همچنین محل اسکان کارگران این کارخانه در منطقه «رأس عیسی» در استان حدیده را هدف قرار دادند.

جنگنده های سعودی همچنین دو بار به جاده ورودی جزیره کمران و چندین بار به تپه های الشیبانی و منطقه مندبه در استان صعده یورش بردند.

کد مطلب 3755108

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