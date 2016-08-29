موسیقی اقوام ایران به روایت «روناک»

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه «روناک» با سرپرستی کیوان علیمحمدی ساعت ۲۱ روز ۲۵ شهریور در تالار وحدت برگزار میشود. این گروه با حضور هنرمندان بومی قطعههایی از موسیقی نواحی مختلف ایران را اجرا میکند.
گروه «روناک» در کنسرت پیش رو قطعههایی از موسیقی کردی، جنوبی، آذری، سنتی، لری، بختیاری، گیلکی، خراسانی و بلوچی را اجرا میکند.
اجرای پیشین گروه «روناک» سه ماه پیش در تالار وحدت و با استقبال علاقهمندان به موسیقی فولکلور برگزار شد. اوایل سال جاری نیز آلبوم «حاجی فیروز» با اجرای گروه «روناک» منتشر شده است.
کیوان علیمحمدی دف، بیان حسینی کمانچه، کاویان علیمحمدی کمانچه، کمانچه آلتو، محمد نوزادی تار، حانیه علیمحمدی تار و بمتار، شهریار جعفری عود، هنگامه ترابیان عود و سازهای ابدایی روناک، آنیتا هراتی قانون، حامد پیرا سرنا، امیر ابراهیمی پرکاشن، ندا رضائیان دهل، نقاره، دایره، مریم مرزبان دُم دُم، حمیدرضا سلیمانی نیانبانه، سعید مرادخانی کوزه و سازهای کوبهای نوازندگان این کنسرت موسیقایی را تشکیل می دهند این در حالی است که زهرا همتی تهیه کننده و احسان میرضیایی مدیر اجرایی این کنسرت هستند که توسط موسسه «فروغ فلق» برگزار می شود.
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