  1. استانها
  2. همدان
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

مسئول ستاد اقامه نماز نهاوند:

جشن «نماز » درنهاوند برگزار می‌شود

جشن «نماز » درنهاوند برگزار می‌شود

نهاوند- مسئول ستاد اقامه نماز نهاوند از برگزاری جشن نماز هم‌زمان با بازگشایی مدارس ابتدایی در نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن هنرور ظهر دوشنبه در شورای برنامه‌ریزی نماز در نهاوند گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در اول مهر فعالیت‌های آموزشی در حوزه نماز نیز با رشد مضاعفی نسبت به سالهای گذشته انجام خواهد شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح آموزش نماز در مدارس مقطع ابتدایی نهاوند است.

هنرور افزود: در این طرح ۱۰۰۰نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس شهری و روستایی اقامه صحیح نماز را فرا خواهند گرفت.

مسئول ستاد اقامه نماز نهاوند اظهار داشت: درصد فراگیری آموزش در دوران طفولیت نسبت به سایر دوره‌ها بیشتر است و بر این اساس این طرح در مقطع ابتدایی انجام می‌شود.

وی در خصوص ترویج فرهنگ نماز و اقامه این فریضه واجب در مدارس نهاوند، گفت: با توجه ویژه به این موضوع در شورای نماز اداره آموزش‌وپرورش سال گذشته در ۵۰ مدرسه دخترانه و پسرانه نماز جماعت ظهر برگزارشده است.

وی بابیان اینکه ۲۲ طلبه خواهر وظیفه اقامه نماز مدارس دخترانه را عهده‌دار بوده اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۵ نمازخانه مستقل در مدارس نهاوند وجود دارد که این تعداد در بیش از ۳ هزار و ۷۵۰ مترمربع فضا احداث‌شده‌اند و به موکت یا فرش سجاده‌ای مجهز هستند.

کد مطلب 3755115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها