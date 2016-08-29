به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن هنرور ظهر دوشنبه در شورای برنامهریزی نماز در نهاوند گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در اول مهر فعالیتهای آموزشی در حوزه نماز نیز با رشد مضاعفی نسبت به سالهای گذشته انجام خواهد شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح آموزش نماز در مدارس مقطع ابتدایی نهاوند است.
هنرور افزود: در این طرح ۱۰۰۰نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس شهری و روستایی اقامه صحیح نماز را فرا خواهند گرفت.
مسئول ستاد اقامه نماز نهاوند اظهار داشت: درصد فراگیری آموزش در دوران طفولیت نسبت به سایر دورهها بیشتر است و بر این اساس این طرح در مقطع ابتدایی انجام میشود.
وی در خصوص ترویج فرهنگ نماز و اقامه این فریضه واجب در مدارس نهاوند، گفت: با توجه ویژه به این موضوع در شورای نماز اداره آموزشوپرورش سال گذشته در ۵۰ مدرسه دخترانه و پسرانه نماز جماعت ظهر برگزارشده است.
وی بابیان اینکه ۲۲ طلبه خواهر وظیفه اقامه نماز مدارس دخترانه را عهدهدار بوده اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۵ نمازخانه مستقل در مدارس نهاوند وجود دارد که این تعداد در بیش از ۳ هزار و ۷۵۰ مترمربع فضا احداثشدهاند و به موکت یا فرش سجادهای مجهز هستند.
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