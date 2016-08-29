پروژه گازرسانی به شش روستای شهرستان سقز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز کردستان، سید امیر رضوی در مراسم افتتاحیه این پروژه که در مسجد روستای نورآباد به نمایندگی از ۶ روستای دیگر برگزار شد، گفت: هدف شرکت گاز استان کردستان رساندن امکانات به شهرها و روستاهای استان است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در کمترین زمان ممکن به اتمام رسید، گفت: هیچ پروژه ای به اتمام نمی رسد مگر اینکه سایر ادارات شهرستان با ما همکاری داشته باشند و از همکاری همه ی مسئولان در بثمر رسیدن پروژه های گازرسانی تشکر و قدردانی می کنم و ما معمولا پروژه را در همان سال به اتمام می رسانیم که عملیات اجرایی آنرا شروع کرده ایم .

وی اظهار داشت: استان کردستان دارای هزار و ۷۰۳ روستاست که قابلیت گازرسانی به هزار و ۵۰۳ روستا وجود دارد که تا قبل از شروع هفته دولت سال جاری ۹۸۸ روستا استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار بود که با افتتاح ۴۸ پروژه گازرسانی در هفته دولت سال جاری این تعداد به بیش از هزار و ۳۶ روستای گاز دار ارتقاء می یابد.

رضوی افزود: از روستاهای گازدار استان کردستان تعداد ۳۵۵ مورد آن در دولت یازدهم یعنی دولت تدبیر و امید گازدار شده اند که شامل ۳۴ درصد روستاهای گازدار استان می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه در پروژه های اجراء شده استان ۸ هزار و ۴۵۰ کیلومتر شبکه گذاری و ۲۳۸ هزار انشعاب نصب گردیده است، گفت: هزینه نصب هر انشعاب با احتساب روستاهای مسیر بطور میانگین برای هر انشعاب روستایی ۶ میلیون تومان برای شرکت گاز استان هزینه در بر داشته است .

وی گفت: در حال حاضر تعداد ۵۵ روستای عملیات گازرسانی در آنها فعالیت، ۷۱ روستا در مرحله مناقصه و طراحی شبکه گازرسانی برای ۳۰۴ روستای دیگر در دست اجراء است .

وی در ادامه به وضعیت گازرسانی شهرستان سقز اشاره کرده و افزود: در شهرستان سقز ۲۵۰ روستا وجود دارد که تا قبل هفته دولت تعداد ۱۴۶ روستا از نعمت گاز برخورددار بود که با گازرسانی به ۶ روستا در هفته دولت امسال تعداد روستاهای گازدار این شهرستان به ۱۵۲ مورد افزایش می یابد.

معاون فرماندار شهرستان سقز نیز در مراسم افتتاحیه گازرسانی به روستای نورآباد و ۵ روستای دیگر ضمن ارزشمند دانستن این پروژه ها گفت: به راستی که شرکت گاز استان کردستان در زمینه گازرسانی خدمات ارزنده‌ای انجام داده و رفاه و آسایش را برای عموم مردم به ارمغان آورده است و ما از زحمات این شرکت کمال تشکر را داریم و امیدواریم خدمات رفاهی در شهر سقز و روستاهای آن افزایش یابد و انشالله عقب ماندگی ها جبران شود .